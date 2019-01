Rapina farmacia con una lametta da barba e ferisce un dipendente | arrestato 32enne

Napoli - Rapina in farmacia in pieno giorno - commercianti nel panico : 'Non è mai successo al centro storico' : Si interrogano i commercianti del centro storico, sulla rapina a mano armata, anomala accaduta ieri pomeriggio, ancor prima che venisse sera, alla farmacia Carraturo di via Benedetto Croce a ...

Monserrato - tenta una Rapina armato di coltello in una farmacia : tentata rapina alla farmacia di Monserrato nella centrale via del Redentore. Il fatto è avvenuto a fine serata, poco dopo le venti, quando un individuo armato di coltello e con il volto travisato da ...

Mugnano di Napoli : 34enne Rapina la farmacia e scappa con l'incasso : I carabinieri della Stazione di Mugnano hanno sottoposto a fermo di pg per rapina un 34enne del luogo già noto alle ffoo. Dopo le indagini, i militari dell'arma lo ritengono responsabile della rapina ...

Rapina farmacia nel Napoletano e copre la targa dell'auto con il nastro adesivo : preso bandito : i carabinieri della stazione di Mugnano hanno fermato per Rapina un 34enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, considerato responsabile del colpo a una farmacia consumato...

Milano - la ragazza con la pistola : Micol - a soli 18 anni - Rapina farmacia con due complici : Da ragazza di periferia, come tante altre, a rapinatrice in poche ore. Martedì sera Micol Chessa, 18 anni compiuti da poco, ha fatto irruzione con due complici in una farmacia di Milano, in via Boifava, al quartiere Gratosoglio, nella zona sud della città. Una rapina come tante in quel locale – solo l’anno scorso ne hanno subite una decina – se non fosse stato per quella giovane incappucciata che teneva in mano una Beretta, mentre un suo ...

Rapina in una farmacia a Milano : cadono in moto e si sparano addosso. Presi : Una Rapina che poteva costare caro in una farmacia di Milano. È entrata nell’esercizio commerciale impugnando una Beretta 9 per 21 e l’ha agitata davanti alle farmaciste, ridendo, per farsi consegnare l’incasso.“Non vi facciamo nulla, dateci i soldi, niente paura”, diceva Micol Chessa, classe 2000, “Cercavano il fondo cassa – ha raccontato la farmacista al Corriere Milano che ripercorrere i fatti, avvenuti attorno alle 20:30 di ...

