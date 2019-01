Come potenziare il tuo allenamento con app | dispositivi e consigli

vanityfair

(Di sabato 19 gennaio 2019) Regola N°1: la costanzaApp KeepStretching: prima e dopoFitbit OS 3.0Occhio all'alimentazioneMetabolismo sotto controlloApp RunKeeperPer gli allenamenti outdoorApp 7 minute workoutCompex FIT 5.0App Google Fit Garmin vívoactive 3MFate quello che vi piaceApp Zombies, Run! Mettetevi alla prova e superate i vostri limitiIn quante liste di buoni propositi per l’anno nuovo c’è quello di condurre una vita più sana, dedicare più tempo allo sport e rimettersi in forma in vista dell’estate (che non è poi così lontana)? Se non in tutte, poco ci manca.E se ogni periodo dell’anno è potenzialmente quello giusto per mettere in pratica queste intenzioni, il post feste natalizie è senza alcun dubbio uno dei momenti in cui le palestre si riempono di nuovi iscritti, i parchi di runner, i carrelli della spesa di prodotti sani e a basso contenuto di grassi.LEGGI ANCHE12 tipi di ...