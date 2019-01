Arbitri | difende il figlio | picchiato il padre di un direttore di gara in provincia di

Arbitro picchiato - Salvini : "Difenderò i campi come i confini". Nicchi : 'Non manderemo più al massacro nostri Arbitri ' : Tutti devono sapere che chi sfiora un Arbitro deve essere sanzionato con pene fino all'allontanamento dei colpevoli dal mondo del calcio. Non vogliamo più persone che generano questo tipo di fenomeni"...

Salvini difende gli Arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei campi di periferia 300 direttori di gara sono finiti all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini ,...

Salvini difende gli Arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei cambi di periferia 300 direttori di gara finiscono all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini ,...

Salvini difende gli Arbitri : «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. In periferia in 300 all'ospedale» : Sta continuando a far discutere l'episodio dell'arbitro picchiato in un campo romano di Promozione: oggi è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini,...