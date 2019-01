Lorella Cuccarini al vetriolo contro Heather Parisi | Perché continui a parlare dai

Heather Parisi - botta e risposta con Lorella Cuccarini : 'Non è una ballerina' : La rivalità in campo professionale tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini è, ormai, nota a tutti. Per anni, infatti, si sono scontrate a colpi di passi di danza, e battutine pungenti, al punto che il loro astio è andato ad intaccare anche la sfera personale. A distanza di molti anni, però, Heather Parisi pare sia tornata all'attacco per sferrare un colpo deciso alla sua rivale, la donna ha umiliato Lorella Cuccarini dicendole di non essere una ...

Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi : “Dato che non si è ancora tolta l’auricolare dai tempi di Nemica Amatissima - parlo col suo suggeritore….” : Ci risiamo, l’ormai storica rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi si arricchisce di un nuovo capitolo. La svolta sovranista di quella definita un tempo come la più amata dagli italiani ha suscitato ieri su Twitter la reazione della ballerina nata a Los Angeles: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti : "Paolo Brosio avrà l'ormone a mille". Poi attacca Lorella Cuccarini : "Non sapevo si occupasse di politica" : Intervistata a I Lunatici , Alba Parietti si è concessa in un'intervista all'indomani della sua ufficializzazione come opinionista della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza il 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi.L'Alba nazionale vede già una rivelazione nel cast: Sono pronta, sarò con Alda D’Eusanio e la fantastica Alessia Marcuzzi, le voglio un gran bene e non lo dico per piaggeria. Si ...

