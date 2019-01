Il meteo di Google Assistant ora fornisce anche la temperatura percepita

Rete meteo Amatori è su Google News : Salve amici, abbiamo il piacere di informarvi che Rete Meteo Amatori è stato inserito come canale informativo di notizie Meteorologiche su Google News. Per chi cono conoscesse Google News, è una piattaforma che raccoglie le notizie da tutto il mondo e mettendole a disposizione del singolo utente in base ai propri interessi. Il servizio è offerto in ben 60 Nazioni e in più di 35 lingue differenti, una bella notizia che ci fa grande ...