Vonn | ' Cortina | quanto ti amo Sofia | dove sei?'

Sci alpino – Mowinckel davanti a tutti nella prima prova di discesa a Cortina : Vonn decima : A Cortina la più veloce è Mowinckel, Lindsey Vonn decima nella prima prova, Nadia Fanchini la miglior azzurra. Alle 12.30 si torna in pista sull’Olympia Ragnild Mowinckel è la più veloce nella prima prova di discesa effettuata a Cortina. La norvegese ha preceduto Tamara Tippler di 6 centesimi e Romane Miradoli di 39, poco più lontane due specialiste come Ramona Sieberhofer, Kira Weidle e Nicole Schmidhofer. A livello internazionale, ...

Sci alpino : a Cortina ritorna la Regina della velocità. Lindsey Vonn riapre la caccia al record di Stenmark : L’Olimpia delle Tofane celebra questo fine settimana il ritorno della “Regina della velocità”. Proprio su una delle piste più amate, riparte la caccia di Lindsay Vonn al record di Ingemar Stenmark. La campionessa americana rientra finalmente nel Circo Bianco e lo vuole fare subito in grande stile, cercando di conquistare almeno una vittoria nelle due discese e supergigante che sono in programma a Cortina. Una carriera ...

Sci – Cortina e Lindsey Vonn - una vera storia d’amore : Lindsey Vonn a Cortina, la sciatrice statunitense annuncia che sarà la sua ultima gara sull’Olympia “Emozionata e felice, ma queste saranno le mie ultime gare sull’Olympia“. Cortina e Lindsey Vonn, una vera storia d’amore. La star americana del Circus mondiale ha raccontato oggi il suo strettissimo rapporto con la pista e la località ampezzana, che tanta parte della sua gloria sportiva a contribuito a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Sci alpino - la discesa cancellata a St. Anton si recupera a Cortina : in gara anche la rientrante Vonn : Cortina recupera la discesa cancellata a St. Anton. L’Olympia battezzerà il rientro alle gare di Lindsey Vonn La ventisettesima edizione della Coppa del mondo femminile di Cortina d’Ampezzo comincia con una promozione sul campo per la località ampezzana, come già era successo lo scorso anno. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili di St. Anton (Austria), previste per questo week-end, la Federazione ...

Sci alpino : Lindsey Vonn pronta a rientrare a St. Anton o a Cortina nei weekend dedicati alla velocità : Il periodo buio per Lindsey Vonn sembra alle spalle e l’americana è pronta a tornare, come viene riportato sulla Gazzetta dello Sport. Vonn, procuratasi un’iperestensione e uno stiramento ad un legamento del ginocchio sinistro in allenamento il 19 novembre scorso a Copper Mountain (Stati Uniti), sarà già in pista il 12 e il 13 gennaio a St. Anton (Austria) oppure in Italia a Cortina (Italia) per le gare dal 19 al 20 gennaio, valide ...