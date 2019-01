Programma ricco e vario per la stagione musico-teatrale al Teatro Defferrari di Noli

Rugby - ricco Programma di gare nel week-end : il palinsesto dettagliato : Le competizioni più seguite di Rugby tornano nel week-end del 5-6 gennaio, offrendo una serie di appuntamenti imperdibili Il Guinness PRO14 su DAZN e il TOP12 sulle piattaforme social della FIR: archiviata la sosta natalizia, le due competizioni più seguite dal pubblico italiano tornano di scena nel fine settimana del 5 e 6 gennaio con una serie di appuntamenti fondamentali per il prosieguo della stagione. Sabato alle 15 a Monigo, in ...

NBA Christmas Day – Natale sotto canestro : LeBron James contro gli Warriors e un Programma ricco di emozioni! : Cinque MVP, nuove rivalità e tanti debutti per la 71ª edizione dell’NBA Christmas Day: info e curiosità della giornata natalizia di pallacanestro Continua la tradizione natalizia NBA anche quest’anno con la 71esima edizione del Christmas Day. Il calendario del 25 dicembre della lega prevedrà 5 partite per l’undicesima stagione consecutiva, trasmesse in 215 paesi grazie ai 49 broadcast internazionali partner. Sky Sport trasmetterà ...

Cesare Dell'Anna e Opa Cupa - Hysterrae - Rachele Andrioli e tanto altro nel ricco Programma del 'Buon ArnesANNO' : 30 dicembre dalle 17:00, in P.zza XXIV maggio DJ set di Massimo Scienza, con selezione di vinili dall'afro beat al funk e altro 30 dicembre alle 19:30 in P.zza XXIV maggio per ca. 20 minuti "INEDITA",...

Weekend ricco di attività al Museo Galileo di Firenze - il Programma : Consigliato ad adulti e bambini sopra i 10 anni Domenica 9 Dicembre 2018 alle 15.00 e alle 16.00, infine, ritorna La scienza delle bolle di sapone. Dopo il successo dell'appuntamento del 7 ottobre, ...