No | McDonald' s non è più l' unica catena a poter preparare un Big Mac

McDonald's non ha più l'esclusiva sul nome Big Mac : Articolo aggiornato alle ore 11,30 del 17 gennaio 2019. È finito il primo atto della sfida tra Davide, ovvero la piccola catena di fast food irlandese Supermac's, e Golia, ovvero la grande catena di fast food statunitense McDonald's. E come nelle storie più belle a vincerlo è stato proprio il contendente meno famoso ma più tenace. L'oggetto della disfida, per chi si fosse perso la notizia, è il nome di uno dei panini più noti al mondo: il Big ...

Big Mac non è più esclusiva di McDonald's/ Il colosso americano perde la battaglia legale con Supermac's : Big Mac non è più esclusiva di McDonald's. Il colosso americano perde la battaglia legale con Supermac's per quanto riguarda il famoso panino

McDonald’s non ha più l’esclusiva del marchio Big Mac in Europa : Big Mac (Getty Images) Pochi mesi dopo il suo cinquantesimo compleanno, festeggiato con gadget e offerte speciali in oltre 35mila ristoranti intorno al mondo, il Big Mac non sarà più un marchio esclusivo nei punti vendita d’Europa. Lo ha stabilito una sentenza dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), che ha quindi tolto a McDonald’s l’esclusiva sull’uso del marchio del suo panino più famoso. La decisione ...

McDonald’s non possiede più l’uso esclusivo del nome “Big Mac” nell’UE : Nei paesi dell’Unione Europea la catena di fast food McDonald’s non potrà rivendicare come marchio registrato il nome del suo famoso panino “Big Mac” e la parola “Mc, e non potrà impedire ad altre aziende di usarli per i propri

Fulham - Ranieri si presenta : "Ogni volta che non prenderemo gol offro da McDonald's" : Prima conferenza stampa per Claudio Ranieri , chiamato per provare a salvare il Fulham ultimo in classifica in Premier League . Possiamo ancora salvarci, ricaricherò questi giocatori ma loro devono ...

Ranieri si presenta al Fulham : 'Il momento è difficile - ma voglio dei pirati. Se non prendiamo gol - tutti da McDonald's' : Per me è il miglior campionato del mondo. Sono molto contento che il presidente mi abbia chiamato e che ora lavoriamo insieme" ha detto l'allenatore in conferenza. Come giudica il lavoro di Jokanovic?...