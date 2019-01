Maxi blitz contro cartelli agenzie funebri

Traffico illecito rifiuti - Maxi blitz nel Lazio : maxi operazione dei carabinieri nel Lazio contro il Traffico illecito di rifiuti : 15 gli arresti , sei in carcere e nove ai domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta che vede complessivamente 57 ...

Napoli - Maxi blitz nella movida di Chiaia : multe per migliaia di euro : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell'abusivismo commerciale. In particolare, in piazza Trieste e Trento un bar e un ...