gossipetv

: Claudio D’Angelo, silenzio rotto su Ginevra: le parole dolorose - carmenFashionCr : Claudio D’Angelo, silenzio rotto su Ginevra: le parole dolorose - Angela80449089 : RT @aidalaverdadera: La cosa positiva della rottura tra la Ginny Pisani e Claudio D’Angelo è che almeno non ci stracceranno più le palle co… - infoitcultura : Uomini e Donne: Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)D’Angelo, dopo la fine della love story con, rompe il: le. “Vorrei potervi dire di non preoccuparvi per me, ma sarebbe una bugia…” The end. Quello che era nell’aria da giorni, oggi ha trovato certezza in un epilogo amaro:Pisani di Uomini e Donne si sono lasciati …L'articoloD’Angelo,su: leproviene da Gossip e Tv.