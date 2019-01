Addio Alessio Giovannini | la malattia stronca l’addetto stampa Fidal

tvzap.kataweb

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Lutto nel mondo dell’atletica italiana: si è spento a soli 40 anni, in forza all’area comunicazione(Federazione Italiana di Atletica Leggera) e prima ancora al Comitato Regionale Marche. L’uomo è statoto da una spietata. Lo riporta il sito ufficiale della, che comunica che la camera ardente è allestita a partire da giovedì 17 gennaio dalle 18.30 presso il Palaindoor di Ancona. I funerali si terranno venerdì 18 gennaio alle 11.30 sul sagrato di piazza Santa Maria Assunta a Pieve Torina (Macerata).Chi eraaveva iniziato a seguire e a raccontare l’atletica nelle sue Marche, nel 2003, come giornalista in tv e quindi da responsabile delle relazioni esterne nel Comitato Regionale. Una passione crescente e inesauribile, per diventare un uomo cardine negli anni iniziali di ...