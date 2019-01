Terremoto | Conte | ' Trovata una soluzione per problemi delle casette'

Terremoto : Conte - 'ritardi da colmare ma non dimentichiamo cittadini'(2) : (AdnKronos) - "Un pensiero costante del mio governo -ribadisce Conte- va alle famiglie colpite dagli eventi sismici. Negli scorsi giorni sono rimasto in continuo contatto con il sottosegretario Crimi, delegato a seguire le aree terremotate". "Proprio domani pomeriggio -spiega il premier- incontrerò

**Terremoto : Conte - 'ritardi da colmare ma non dimentichiamo cittadini' : Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Per le popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia del 2016 "abbiamo ancora molto da fare, ma voglio che questi cittadini sappiano che non ci siamo mai dimenticati di loro". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che domani a palazzo Ch

Terremoto - il presidente Conte chiama i Governatori delle Regioni : PERUGIA Giovedì 17 gennaio, alle ore 15, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà a Palazzo Chigi i Presidenti delle Regioni colpite dal Terremoto, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. All'...

Terremoto : giovedì Conte incontra presidenti Regioni : Roma, 12 gen. (AdnKronos) - giovedì 17 gennaio, alle ore 15.00, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà i presidenti delle Regioni colpite dal Terremoto, di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Ne dà notizia un comunicato.

Giuseppe Conte - nuova bomba Carige : 'Tre diverse telefonate - perché proprio lui?'. Terremoto nell'alta finanza : Un'altra bomba sul presunto 'conflitto d'interessi' di Giuseppe Conte nella vicenda Carige . È Repubblica a riferire di ' tre diverse telefonate intercorse tra Palazzo Chigi e la famiglia Malacalza ' ...

Giuseppe Conte - il gioco sporchissimo di Luigi Di Maio per farlo fuori e sostituirlo : retroscena-Terremoto : La partita adesso è tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, ma con Luigi Di Maio in attesa febbrile. E l'accelerazione della crisi, con le frasi "incaute" del premier su "tagliando al contratto di governo" e "rimpasto possibile", è da leggere sotto un'ottica nuova: Conte non è scivolato, ma ha messo su

Eruzione Etna - oltre 600 sfollati : dichiarato lo “Stato d’Emergenza”. La Commissione Grandi Rischi : “Terremoto legato a sistema di faglie - scenari più severi se si attivano contemporaneamente” : 1/20 ...

Terremoto a Catania - il premier Conte 'Ecco 10 milioni per le prime attività di soccorso' : 'Il governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto,...

Terremoto a Catania - il premier Conte : "Ecco 10 milioni per le prime attività di soccorso" : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori colpiti dal sisma

Terremoto : Conte - domani cdm per stato emergenza Catania : Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. "Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile

Terremoto - Conte : domani cdm per stato d’emergenza a Catania : “domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania“. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. “Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile – ha proseguito il premier – Per fortuna non ci sono feriti molto gravi, ma seguiamo l’evoluzione della situazione“. L'articolo ...

Catania - Terremoto : domani arriva Di Maio. Messaggi di Conte e Salvini : Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.8 che questa notte ha colpito Catania il vicepremier Luigi di Maio annuncia che domani visiterà le zone colpite dal sisma. Il ministro del lavoro ne parla in ...

Terremoto Catania - Conte : “Vicino alle popolazioni”. Di Maio : “Domani sarò in Sicilia” : Domani il vicepremier sarà in Sicilia per vedere di persona i danni causati dal Terremoto: "La Protezione Civile sta valutando l'entità dei danni". Matteo Salvini ringrazia i soccorritori con un post su Twitter. Stesso il pensiero di Mara Carfagna che scrive: "Vicini alle comunità in questo giorno di festa".Continua a leggere

Etna - Terremoto Catania : il premier Conte “vicino alle popolazioni” colpite : “Vicino alle popolazioni del catanese per il terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo della Protezione civile Borrelli e con il sottosegretario Vito Crimi. Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta guarigione“: lo si legge sul profilo Twitter di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio. L'articolo Etna, terremoto Catania: il premier Conte ...