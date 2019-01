Tav | alcuni media tifano per il Sì Ora Torino ha davvero un’aria irrespirabile

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) In Piemonte c’è un problema grosso di informazione, molto grosso.organi che oramai io definisco di “disinformazione” forniscono tutti una versione partigiana del problema dell’alta velocità-Lione. Meglio, non forniscono neppure notizie: fanno il tifo. Ovviamente a favore della realizzazione della linea, i cui lavori, lo ricordo, non sono mai iniziati, posto che quello che si è iniziato è solo un tunnel geognostico.Prima della scorsa manifestazione No Tav andai ad ascoltare una relazione di Livio Pepino, ex magistrato e componente del Csm, da sempre impegnato a favore della verità sulla linea veloce, il quale ricordava come prima della precedente manifestazione Sì Tav del 10 novembre, per una settimana i quotidiani si fossero schierati apertamente a favore dell’opera e addirittura invitassero la gente a scendere in piazza. La Repubblica esplicitamente: Tutti ...