Senigallia | festeggia l' indeterminato a 56 anni | amica la abbraccia e le rompe una costola

Blastingnews

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) E' una storia davvero curiosa quella che arriva da, nelle Marche, e precisamente dalla frazione Cesano. In una ditta locale, nei giorni scorsi una dipendente ha ricevuto la lieta notizia della 'trasformazione' del suo contratto in uno a tempo. Sicuramente, di questi tempi, un grande traguardo, che giustamente la signora ha volutore con le sue colleghe. Alla notizia, comunicata da lei stessa, le conoscenti sono corse adrla. Una di loro, però, l'hata talmente tanto forte dargli unaDonna sollevata da terra Quest'della signora l'avrebbe addirittura sollevata da terra. A quel punto, la donna ha sentito un forte dolore sulla zona del fianco e ha pregato la collega di metterla giù. In quell'istante non ha sicuramente pensato al peggio, anche perché il dolore si era calmato: dalla mattina successiva quest'ultimo è ...