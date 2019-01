Programma Coppa Italia | si comincia con Milan-Napoli il 29

Coppa Italia - ufficializzato il Programma dei quarti : modifiche anche ad alcune partite di A : Negli ultimim minuti è stato ufficializzato il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia, partenza martedì 29 con Milan-Napoli, mentre l’ultimo dei quattro match sarà Inter-Lazio il 31 gennaio alle ore 21. Questo il calendario dei quarti di Coppa Italia: Milan-Napoli, martedì 29 gennaio, alle 20,45 (Rai 1); Fiorentina-Roma, mercoledì 30 gennaio, alle 17,30 (Rai 2); Atalanta-Juventus, mercoledì 30 gennaio alle 20,45 (Rai 1); ...

Coppa Italia 2019 - definiti gli orari dei quarti di finale. Programma - date e tv. Calendario e tabellone : Sono state ufficializzate le date e gli orari dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Il turno a eliminazione diretta si disputerà tra il 29 e il 31 gennaio, le otto squadre rimaste in corsa si affronteranno in sfide da dentro o fuori: le vincitrici si qualificheranno alle semifinali, le perdenti ovviamente verranno eliminate dal torneo. Si preannunciano degli incontri particolarmente avvincenti e appassionanti: la Juventus sarà ...

Juventus-Milan tra poco in tv - a che ora inizia la Supercoppa Italiana : su che canale vederla in chiaro. Programma e streaming : Alle ore 18.30 verrà fischiato il calcio d’inizio di Juventus-Milan, match che assegna la Supercoppa Italiana. A Jeddah (Arabia Saudita) è ormai tutto pronto per questa partita che mette in palio il primo trofeo della stagione: i bianconeri partono con tutti i favori del pronostico ma i rossoneri hanno le carte in regola per mettere in difficoltà i Campioni d’Italia che hanno perso le ultime due edizioni di questa competizione. ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding : il nuovo Programma della settimana. Due sprint giovedì 17 gennaio : orari - tv e streaming : Subisce una significativa variazione il programma della quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. A causa delle pesanti nevicate che hanno colpito la località di Ruhpolding, in Germania, le autorità hanno deciso di spostare la sprint maschile in programma domani, mercoledì 16 gennaio, a giovedì 17, nello stesso giorno della prova femminile. Gli uomini prenderanno il via alle ore 11.00, mentre nessuna modifica nel programma delle ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : il nuovo Programma delle gare in Germania : Come detto in precedenza, l’appuntamento con la sprint maschile a Ruhpolding (Germania), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon, è stata rinviata per via della neve caduta in questi giorni in terra tedesca. Inizialmente infatti la gara si sarebbe dovuta tenere domani alle ore 14.30 ma le autorità locali hanno deciso, appunto, di posticipare l’evento. The men's 10 km sprint in Ruhpolding has been rescheduled to ...

Fiorentina-Roma - quarti Coppa Italia : Programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i quarti di finale meno scontati tra quelli che vivremo in questa Coppa Italia 2018/19 c’è, senza dubbio, quello tra Fiorentina e Roma. Si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e le due contendenti si giocheranno la possibilità di andare a sfidare la vincente tra Juventus e Atalanta in semifinale. La Fiorentina, reduce dal brillante successo per 2-0 sul campo del Torino, proverà a far valere il fattore-campo, contro una Roma ...