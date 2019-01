L' auto di servizio per andare all' incontro politico | sindaco assolto

Un'auto di servizio del Comune di Mesagne rubata a Brindisi - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Era andata a Brindisi in via Tor Pisana per il disbrigo di alcune pratiche del Comune ma quando ha cercato l'auto per ritornare a Mesagne non l'ha più trovata. La Fiat Punto del Comune di Mesagne si ...

Ultras - scontri tra tifosi del Bologna e del Torino in un’area di servizio della autostrada A1 : Ad appena tre giorni dai fatti di San Siro che hanno portato alla morte dell’Ultras del Varese Daniele Belardinelli, un altro episodio di violenza si è verificato sull’autostrada A1, nell’area di servizio di Chianti Sud. Un pullman che trasportava un gruppo di tifosi del Torino – lo storico gruppo della Curva Maratona dei C.A.S.T – a Roma per la partita contro la Lazio è stato, infatti, oggetto di una sassaiola da alcuni ...

auto avvolta dalle fiamme sull'Area di Servizio : I Vigili del Fuoco di Orvieto sono intervenuti intorno alle 12 di mercoledì 26 dicembre per spegnere le fiamme che avevano avvolto un'Auto, presso l'Area di Servizio Tevere. Ad innescare le fiamme ...

Vigili del fuoco - nuovi elicotteri per 45 milioni : "Ma in tutta Roma solo 3 autoscale in servizio" : Piccole grandi contraddizioni. Il Coordinamento provinciale USB Roma: "Siamo ufficialmente in modalità game over". Intanto...

Treviso : inizia l'era elettrica - in servizio da oggi i nuovi autobus (2) : (AdnKronos) - Facilmente riconoscibili, i bus elettrici sono dotati di una nuova livrea distintiva che sottolinea i concetti di mobilità contemporanea e intelligente sotto lo slogan “city smart”. Il costo per mezzo è di circa 480mila Euro, finanziato in parte con risorse proprie da MOM Spa e, quota

Treviso : inizia l'era elettrica - in servizio da oggi i nuovi autobus : Treviso, 10 dic. (AdnKronos) - Sono entrati in funzione stamane i nuovi mezzi elettrici assegnati in servizio alla linea urbana 7, che collega da Nord a Sud il territorio comunale di Treviso transitando per piazza dei Signori. La Linea è stata scelta in accordo con l’amministrazione comunale proprio

Waymo One : al via da Phoenix il servizio di ride sharing con auto a guida autonoma : Sono trascorsi circa 10 anni da quando il gigante tecnologico Google ha iniziato a lavorare al suo progetto delle self-driving cars, le auto a guida autonoma. Al tempo si guardava a questa rivoluzione della mobilità come un progetto difficile da immaginare. Oggi sempre più aziende stanno lavorando a questa tecnologia che potrebbe rivoluzionare il trasporto urbano nei prossimi anni. Waymo è la sussidiaria di Alphabet che ha ereditato il progetto ...

Taxi a guida autonoma - debutta negli Stati Uniti il servizio di Waymo : Un servizio simile a quello di Uber, Lyft e delle altre app per prenotare un Taxi, certo, ma fornito attraverso una flotta di automobili a guida autonoma. L’annuncio era stato dato lo scorso anno nel corso del Web Summit di Lisbona: Alphabet, l’azienda di Google al lavoro sulla produzione di veicoli capaci di spostarsi nel traffico senza la necessità di un conducente, aveva dichiarato che entro la fine del 2018 avrebbe lanciato ...

Waymo One - Google dà il via il primo servizio di taxi a guida autonoma in Arizona : Un business che potenzialmente vale miliardi di dollari: a dire il vero, qualche anno fa Google , un po' come Apple , aveva intenzione di cimentarsi col proprio marchio nel mondo delle quattro ruote, ...

Esplosione nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio : morti un pompiere e un automobilista : Si aggrava il bilancio dell’Esplosione nell’area di servizio Ip di Borgo Quinzio, nel Reatino. E’ salito a due morti e

Rieti - esplode un’autocisterna in una stazione di servizio sulla via Salaria : “Almeno 15 feriti - alcuni vigili del fuoco” : Un’esplosione si è verificata attorno alle 14 in un distributore di carburante della IP sulla via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio, nel Reatino. In seguito all’esplosione, sembra di un’autocisterna piena di liquido infiammabile, si è verificato un incendio. Stando alle prime informazioni, sarebbero rimaste ferite una quindicina di persone, tra cui tre vigili del fuoco ed altri soccorritori. ++FLASH 14.05++ Maxi-incendio nel distributore ...

auto blu - Al servizio dei potenti FOTO GALLERY : Al termine di settembre è stata finalmente svelata la nuova Cadillac One, lultima di una lunga serie di vetture al servizio degli inquilini della Casa Bianca. La bestia (the beast), che ha congedato lomonima limousine al servizio di Barack Obama, si è fatta attendere a lungo: avrebbe dovuto esordire già il 20 gennaio 2017, in occasione della cerimonia dinsediamento di Donald Trump.LAuto del Cremlino. La official state car è arrivata pochi mesi ...

Servizio di rimozione veicoli a Gallipoli : Sud auto pronta all'esposto in Procura : La società, assistita dall'avvocato Giancarlo Sparascio, vuole che si faccia luce su eventuali illiceità nel ricorso all'affidamento diretto del Servizio.