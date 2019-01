Il primo rumor su Google Pixel 4 è da leccarsi i baffi | niente notch né cornici | solo

Inter - il sogno è Milinkovic-Savic : primo obiettivo per il centrocampo a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo principale del direttore sportivo, Piero Ausilio, e dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sarà quello di rinforzare il centrocampo, sia a livello tecnico che a livello numerico. E' quello il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione, anche per i problemi fisici e caratteriali di Radja ...

Crotone - vicino il primo rinforzo : è fatta per Tripaldelli - si segue Da Cruz (RUMORS) : Primi giorni di mercato di riparazione e primi movimenti nel calcio italiano. Tra le squadre che potrebbero attingere maggiormente alla sessione invernale c'è il Crotone, squadra calabrese alle prese con un avvio di stagione difficile in Serie B, caratterizzato da un penultimo posto in graduatoria frutto di una serie di sconfitte non preventivate che hanno portato anche a un avvicendamento infruttuoso in panchina. Il ritorno alla guida della ...

Napoli - Barella il primo obiettivo per rinforzare la rosa (RUMORS) : Il Napoli potrebbe essere la big che infiammerà maggiormente questa sessione invernale di calciomercato. Inter e Juventus molto probabilmente si muoveranno poco o nulla, rimandando i grandi colpi alla prossima estate. Gli azzurri, invece, potrebbero fare qualche operazione importante. Già lo scorso anno il club partenopeo fu sulla bocca di tutti per le trattative per Simone Verdi e Matteo Politano. Il primo fu molto vicino, con il Bologna che ...

Barreca primo obiettivo - Preziosi pensa al nuovo Genoa di Prandelli (RUMORS) : Il Genoa ha chiuso il girone d'andata al quattordicesimo posto, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione e cinque lunghezze dal centro classifica. In questa sessione invernale di mercato il presidente Enrico Preziosi tenterà di rimediare ad alcuni evidenti errori estivi per consegnare a Prandelli una squadra che possa raggiungere comodamente l'obiettivo della salvezza. Alcune scommesse di troppo e i cambi repentini in panchina hanno ...

Inter : possibile accordo con Modric - sarebbe il primo obiettivo di Marotta (RUMORS) : L'Inter sarà probabilmente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato che verranno fatti acquisti importante rispetto a quanto succederà a gennaio, quando i nerazzurri si muoveranno solo nel caso dovessero crearsi importanti occasioni di mercato. L'obiettivo principale sarà quello di rinforzare il centrocampo, ...

Inter - Milinkovic-Savic primo obiettivo di Marotta per giugno (RUMORS) : La sconfitta subita ieri contro il Tottenham ha messo in evidenza ancora alcune carenze in casa Inter, La squadra nerazzurra necessita di un grande colpo a centrocampo. Un giocatore che sia in grado di prendere per mano i compagni nei momenti di maggiore difficoltà con la propria personalità e con la propria tecnica. Chi avrebbe dovuto farlo quest'anno, infatti, come Radja Nainggolan, sta facendo i conti con la sfortuna. Anche ieri il ...

Inter - Andersen sarebbe il primo obiettivo per la difesa (RUMORS) : Una delle rivelazioni del campionato italiano, in questa prima parte della stagione, è stato sicuramente il centrale danese della Sampdoria, Joachim Andersen. Arrivato nell'estate del 2017 dal Twente, il giocatore, dopo un anno di apprendistato, in questa stagione si è preso il posto da titolare fisso nell'undici di Marco Giampaolo, che lo ha sempre schierato nelle dodici partite di campionato disputate fino a questo momento. Prestazioni che non ...

Inter - Martial è il primo obiettivo di Ausilio per l'estate (RUMORS) : Con la sosta per le Nazionali le varie società possono tirare le somme al termine di questa prima parte della stagione. Un'annata sicuramente positiva fino a questo momento per l'Inter, terza in campionato a venticinque punti e seconda nel girone Champions, ad un punto dalla qualificazione agli ottavi. L'ultima partita, persa malamente contro l'Atalanta, però, ha messo in evidenza ancora qualche carenza all'Interno della rosa a disposizione del ...