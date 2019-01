I germogli sulla Luna uccisi dal freddo | esperimento concluso

meteoweb.eu

: Cina, Chang’e-4: i germogli di cotone sulla Luna morti per il freddo - SkyTG24 : Cina, Chang’e-4: i germogli di cotone sulla Luna morti per il freddo - MediasetTgcom24 : Vita sulla Luna, esperimento già concluso: germogli uccisi da freddo #Luna - robertoblandino : RT @AnsaScienza: Vita breve per i germogli di cotone nati sulla #Luna. Il freddo della notte li ha uccisi. #ANSAScienza -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Vita breve per inati sul lato nascosto della, che sarebbero gia’ statidal: con l’arrivo della lunga nottere, la temperatura all’interno della mini-serra della missione cinese Cheng’e-4 sarebbe scesa a 52 gradi sotto zero, ponendo fine dopo circa 213 ore all’biologico iniziato poche ore dopo l’alggio dello scorso 3 gennaio.A riferirlo e’ l’agenzia di stampa China News Service. Tutt’altro che delusi i tecnici dell’agenzia spaziale cinese Cnsa, che si dicono soddisfatti del loro storico risultato: idi cotone spuntatirappresentano infatti la prima forma di vita nata su un corpo celeste diverso dalla Terra, un passo fondamentale per testare la possibilita’ di coltivare frutta e verdura su altri pianeti per il sostentamento delle future colonie umane ...