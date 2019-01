Cremona | palpeggiò 12enne | condannato a 6 anni autista scuolabus Il pm ne aveva chiesti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019)a seidi reclusione per violenza sessuale aggravata l’di unoaccusato di aver palpeggiato unacremasca. Il tribunale diha triplicato la pena richiesta dal pm Francesco Messina, chechiesto dueper l’imputato, un uomo sposato e padre di una bimba piccola, perché una ‘pacca sul sedere’ va considerata “un fatto di minore gravità“.I fatti contestati, come riporta il sitooggi, risalgono al periodo compreso tra ottobre e dicembre 2016: il 14 dicembre dello stesso anno la ragazzina, che oggi ha 14, si era confidata con una professoressa. Secondo il suo racconto, durante il tragitto in bicicletta per andare a scuola, l’si era ripetutamente accostato alla studentessa, mentre guidava lo, palpeggiandole il sedere e chiedendole baci e abbracci. Di tali molestie è ...