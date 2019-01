Conte | ' Confermato Cdm per approvare decreto su reddito e quota 100'

Manovra - stasera il voto di fiducia. Ue : “Incontro tra Conte e Juncker la settimana prossima non confermato” : Mentre la Camera si prepara a una seduta fiume per votare la fiducia alla Manovra, il governo continua a cercare un’intesa sul livello a cui andrà ridotto il deficit/pil nel tentativo di evitare la procedura di infrazione Ue. Il premier Giuseppe Conte in mattinata ha visto a Palazzo Chigi il vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il compito di trattare con Bruxelles, come ufficializzato dai vicepremier nei ...