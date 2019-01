CF | accordo quadro | al via incontri con cerchie interessate

Cenni Najy : "L'UE non rinegozierà l' accordo quadro con la Svizzera" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Assemblea PBD : sì ad accordo quadro con Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Usa-Cina : i negoziatori di Trump lavorano a un accordo -quadro sul commercio : New York - L'amministrazione Trump sta lavorando in concreto a un accordo con la Cina che riesca a superare la pericolosa guerra commerciale tra le due grandi potenze economiche. E se un'intesa è ...

Industria svizzera sostiene accordo quadro con l'UE - Hildebrand no : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

accordo quadro : ulteriori trattative possibili - imprenditori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sindacati pronti a referendum contro accordo quadro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

accordo quadro : governo spieghi cosa è negoziabile - PPD : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

accordo quadro : un successo di Cassis - secondo il PLR : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

accordo quadro : andava subito respinto - secondo UDC : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

CF : accordo quadro in consultazione - ripresa "dinamica" diritto UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Quadro Vehicles - accordo per scooter elettrico a 4 ruote : ... leader mondiale nel settore delle moto elettriche e dell'innovazione, per portare sul mercato, entro il 2019, E-Qooder, il primo veicolo a 4 ruote , che unisce il mondo delle auto con quello delle ...

Presidente economiesuisse : accordo quadro deve andare in Parlamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve