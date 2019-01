Backstop in Irlanda | cos’è e perché sta facendo saltare la Brexit

Caso Irlanda e rischio di "Backstop infinito" - Theresa May nella tormenta a Westminster : Per Theresa May il percorso della Brexit si fa ancora più impervio. A Westminster i passi falsi si susseguono e la premier fatica a parare i colpi. L'accordo emerge sempre più come una tonalità di grigio che scontenta i difensori del Remain e gli oltranzisti del Leave. E oltre ai laburisti, ora la May è sotto il tiro dei conservatori Brexiters più accaniti e anche degli alleati della destra unionista ...