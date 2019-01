Wells Fargo | deludono i ricavi mentre gli utili battono le attese

Wells Fargo : utili trimestrali sopra attese - ma ricavi deludono. Titolo debole nel pre-mercato : Trimestrale in chiaroscuro per Wells Fargo . Il colosso bancario americano ha annunciato di avere archiviato il quarto trimestre del 2018 con un utile netto di 6,1 miliardi di dollari, ossia 1,21 ...

New York : balza in avanti Wells Fargo : Apprezzabile rialzo per Wells Fargo , in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Wells Fargo mantiene forza ...