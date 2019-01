Smartphone Android in offerta oggi 15 gennaio | LG G7 | Nokia 7 Plus | Xiaomi Mi MIX 2S

Miglior Smartphone cinesi Android | La classifica di gennaio 2019 : Con l’espandersi dell’interesse riguardo al mondo della tecnologia dall’Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a gennaio 2019. Il mercato […] L'articolo Miglior smartphone cinesi Android | La classifica di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Quasi 100 app Android dannose da eliminare sui propri Smartphone a gennaio 2019 : Ogni mese, da un po' di tempo a questa parte, trapelano alcune app Android dannose che sarebbe opportuno cancellare al più presto dal proprio smartphone. In alcune circostanze tali applicazioni comportano l'installazione di malware, come abbiamo avuto modo di osservare attraverso il nostro ultimo articolo sull'argomento, mentre in altre finiscono semplicemente con il rallentare i device in questione. Ecco perché ritengo molto interessante ...

Come trasformare uno Smartphone Android in un PC - guida e alternative (video) : Abbiamo trasformato un Huawei Mate 20 Pro in un PC e il risultato non è male, ma potete provarci con un qualunque Smartphone Android o quasi, vi spieghiamo Come fare in video. L'articolo Come trasformare uno Smartphone Android in un PC, guida e alternative (video) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi A2 - HONOR View 10 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 9 gennaio: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2, HONOR View 10 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Migliori Smartphone Android | La classifica di gennaio 2019 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad gennaio 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Più di 40 Smartphone Android vulnerabili : sblocco con volto troppo fragile : Ci sono più di 40 smartphone Android vulnerabili, su circa 110 prodotti testati, che a quanto pare presentano delle lacune importanti in termini di sicurezza. Dopo aver analizzato alcuni numeri interessanti a fine 2018 nello scontro a distanza tra iPhone e Android, come forse ricorderete tramite un nostro articolo di approfondimento, oggi 8 gennaio tocca analizzare un altro aspetto rilevante nel giudizio complessivo dei device di ultima ...

Nubia Red Magic Mars in vetta alla classifica dei più potenti Smartphone Android : AnTuTu è il benchmark di riferimento del settore smartphone, e ogni mese pubblica sul suo portale la propria classifica degli smartphone Android più potenti. Sebbene i benchmark non riflettano necessariamente le prestazioni sul campo di un telefono, il test di AnTuTu è senza dubbio quello più consultato. Per questo fa notizia il fatto che a dicembre 2018 si sia classificato al primo posto il Nubia Red Magic Mars, lo smartphone per il mondo dei ...

Il launcher di OnePlus è ora disponibile su ogni Smartphone Android con root : OnePlus launcher è installabile su tutti gli smartphone con Android 9 Pie e il root: basta installare un apk modificato e QuickSwitch, il nuovo modulo Magisk. L'articolo Il launcher di OnePlus è ora disponibile su ogni smartphone Android con root proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 6 gennaio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Per l'Epifania sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a fare acquisti? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 6 gennaio: HONOR 10, Huawei P20 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei domina la classifica degli Smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu : Lo staff di AnTuTu ha pubblicato la classifica dei 10 migliori smartphone Android dello scorso mese di dicembre per quanto riguarda le prestazioni a livello globale L'articolo Huawei domina la classifica degli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco degli Smartphone Android : L'applicazione di Skype su Android fino a poco tempo fa permetteva di accedere a galleria, browser web, messaggi ed altro bypassando il blocco del dispositivo: la versione 8.15.0.416 rilasciata a fine dicembre 2018 ha già risolto il problema. L'articolo Le chiamate Skype bypassa(va)no il blocco degli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

La Spezia. Aperte le iscrizioni per il corso di Smartphone Android alla Mediateca : Il Comune della Spezia informa che presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” (via Firenze, 37) sono Aperte le iscrizioni

Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018 : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Per la vigilia di Capodanno sono in offerta Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, HONOR View 10 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy S9 Plus. Interessanti, no? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018: Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL, Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Come recuperare immagini cancellate da Smartphone Android : Le fotocamere degli smartphone Android sono ormai in grado di realizzare scatti di qualità eccellente, i social Come Facebook, Pinterest e Instagram sono invase dalle immagini realizzate dai propri utenti. Non c’è un solo proprietario [...] L'articolo Come recuperare immagini cancellate da smartphone Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore