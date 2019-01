Regionali in Abruzzo | la Lega ritrova l' alleanza con il centrodestra | contro i 5 stelle

"Il mio Abruzzo civico". Intervista a Giovanni Legnini - candidato del centrosinistra alle Regionali : Giovanni Legnini, perché ha deciso di candidarsi a presidente della Regione Abruzzo?Perché me lo hanno chiesto tantissimi cittadini, la maggioranza dei sindaci abruzzesi di ogni estrazione, che con il loro nome e cognome e controvento politico hanno inteso rivolgermi un appello pubblico. Sarebbe stato molto più difficile dire di no e restare immobile di fronte alla deriva politica in atto nel Paese. È questo il ...

Regionali : TAJANI A L'AQUILA PER PRESENTAZIONE LISTA FI - ''ABRUZZO TEST NAZIONALE'' : ... con i gilet azzurri, che non sono i gilet gialli che distruggono i negozi, ma quelli che vogliono portare più persone nei negozi, sono quelli che vogliono far crescere l'economia del nostro Paese,...

Elezioni Regionali - nuovo codice non sarà pronto per la tornata elettorale in Abruzzo : Roma - Il nuovo codice di autoregolamentazione delle candidature in vista delle Elezioni, che la Commissione parlamentare antimafia si appresta a rinnovare, sarà pronto per le Elezioni Regionali sarde, previste per il 24 febbraio, mentre non lo sarà per le Elezioni Regionali in Abruzzo, il 10 febbraio. E' quanto dice all'ANSA il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il nuovo codice introdurrà ...

Regionali Abruzzo - Sara Marcozz' (M5S) presenta la sua squadra : L'Aquila - Una squadra, un programma, un candidato Presidente. Un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. E’ questa per il M5S la ricetta per realizzare un concreto ed efficace rilancio della Regione Abruzzo, deturpata e svilita da decenni di alternanza di centro destra e centro sinistra. Ha le idee chiare, anzi chiarissime Sara Marcozzi, Candidata Presidente per la Regione Abruzzo del M5S, che questa mattina ...

Maltempo in Abruzzo - sindaci chiedono rinvio elezioni Regionali : L'Aquila - "Agevolare la partecipazione democratica al voto rinviando la data delle elezioni in Abruzzo", a chiederlo è il sindaco di Navelli, Paolo Federico, che interviene anche a nome di tanti altri sindaci dell'aquilano preoccupati per l'accesso ai seggi. "Crediamo - spiega Federico - che la data del 10 febbraio non sia la migliore per chiamare al voto gli elettori della nostra regione. Per capirlo basta ...

Regionali Abruzzo - Legnini : Io molto oltre centrosinistra - con sindaci per cambio : Pescara - "Non sarò il candidato del centrosinistra, ma il candidato di tutti gli abruzzesi. Ricomprendero' il centrosinistra, ma andrò molto oltre". Così Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni Regionali in Abruzzo, questa mattina al Porto Turistico di Pescara, a margine della sua prima uscita ufficiale da aspirante governatore. Nei manifesti elettorali nessuna foto di Legnini ...

Soccorso a Di Maio in Abruzzo. Salvini ritarda la presentazione delle liste per le Regionali : Talvolta è il dettaglio che disvela la storia. E il dettaglio è che Matteo Salvini sono giorni che non risponde a telefono, a quanti lo stanno cercando per "chiudere" le liste in Abruzzo. E per dare il via libera al candidato del centrodestra, il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio. Lo ha cercato più volte la Meloni, altrettante Berlusconi o qualcuno da Arcore. La risposta è stata sempre la stessa, attraverso ...

Regionali Abruzzo - Legnini : Disponibile a candidarmi : L'Aquila - "L'appello della maggioranza dei sindaci alla mia candidatura a Presidente della Regione, ha suscitato in me grande emozione ed ha rafforzato la mia responsabilità per la scelta da compiere. Si tratta di una volontà diffusa che non posso ignorare. Per questo mi rendo Disponibile a candidarmi". Sono alcuni passaggi di una nota inviata dall'ex vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, a proposito della ...

