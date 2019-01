Meningite a Roma | morto ragazzo di 15 anni per sepsi Profilassi all' istituto alberghiero

Roma. Un ragazzo di 15 anni è morto per Meningite : scattata profilassi : Una giovane vita spezzata a soli 15 anni . Un minorenne è morto a Roma per una forma di meningite . Il

Meningite - morto quindicenne per sepsi a Roma : profilassi all'alberghiero Vespucci : Un ragazzino di 15 anni è morto ieri sera per sepsi meningococcica nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma . Il ragazzo era stato ricoverato nella...

Meningite - morto 15enne : profilassi all’alberghiero Vespucci di Roma : È morto di Meningite a 15 anni poche ore dopo essere arrivato all’ospedale. Arrivato ieri al mattina Policlinico Umbero I, il giovane non ce l’ha fatta: si sono rivelati vani i tentativi dei medici della terapia intensiva pediatrica di salvarlo. “Le cause del decesso – spiegano dall’assessorato alla Sanità della Regione – sono dovute a una sepsi meningococcica”. Una forma che sarebbe addirittura più ...

Meningite - morto 15enne per sepsi : profilassi all'alberghiero Vespucci di Roma : Un ragazzino di 15 anni è morto ieri sera per sepsi meningococcica nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma . Il ragazzo era stato ricoverato nella mattinata dello ...

Meningite - morto un 15enne all'Umberto I di Roma : scattata profilassi : Sono immediatamente scattate, seguendo i protocolli clinici, le procedure di profilassi presso i famigliari del ragazzo e gli amici che erano stati in contatto

Meningite - morto un 15enne a Roma : 14.26 Un 15enne è morto al Policlinico Umberto I di Roma per una sepsi meningococcica. Lo rende noto l'assessorato alla Sanità del Lazio. Sono immediatamente scattate le procedure di profilassi presso i familiari, gli amici che sono stati in contatto con lui e la scuola frequentata dal ragazzo. "Per un puro principio di precauzione, nonostante il rischio sia estremamente limitato", spiega la nota della Regione.