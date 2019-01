Matematica - ci sono problemi che neanche l’intelligenza artificiale può risolvere : (foto: Image Source/Getty Images) Ci sono problemi matematici che non possono essere risolti. Un gruppo internazionale di ricercatori, oggi, ha individuato un quesito cui neanche l’intelligenza artificiale (Ai) riesce a dare una risposta. I ricercatori, guidati da Shai Ben-David dell’Università di Waterloo in Canada, hanno selezionato una teoria (i teoremi di Kurt Gödel) che dimostrano come anche in Matematica non tutto sia ...