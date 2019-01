Formiche in ospedale | il direttore della Asl | ' E' stato un sabotaggio'

Napoli - dopo le Formiche crolla il soffitto dell'ospedale San Giovanni Bosco - Sky TG24 - : Al San Giovanni Bosco, già al centro dello scandalo degli insetti, è crollato un controsoffitto nella sala parto, che era stata chiusa per infiltrazioni d'acqua. Il direttore generale ASL presenta un ...

Crolla soffitto in ospedale 'Formiche' : ANSA, - NAPOLI, 15 GEN - Crolla una controsoffittatura della zona di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, venuto alla ribalta per il ritrovamento di formiche. A darne ...

Formiche in ospedale - il direttore dell’Asl 1 di Napoli : “Sabotate le condotte fecali” : Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Mario Forlenza ha presentato una denuncia ai Carabinieri per «numerosi episodi di sabotaggio alle condotte fecali dell’area del Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli». Sabotaggio che potrebbe «essere prova di un disegno collegato con la vicenda delle Formiche, in quanto l’intento era far ...

Formiche in ospedale - il direttore dell'Asl 1 di Napoli : "Sabotate le condotte fecali" : Forlenza ricostruisce le vicende dell'allagamento del pronto soccorso dell'ospedale, già al centro della cronaca in questi giorni per le continue infestazioni di Formiche: 'Il primo episodio - spiega ...

Formiche in ospedale a Napoli - possibile la chiusura dei reparti : La situazione all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo il nuovo avvistamento di Formiche «è non più tollerabile» e non si esclude «l'ipotesi della...

Napoli - Formiche in ospedale : 'Subito commissione d'inchiesta' : Una commissione d'accesso d'indagine per 'accertare le cause' della presenza 'anomala e sospetta in pieno inverno' di formiche nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Ad annunciarla è Mario ...

Napoli - già fatte trenta bonifiche ma le Formiche in ospedale ci sono ancora : Emergenza formiche al San Giovanni Bosco: il governatore Vincenzo De Luca, dai microfoni di Lira Tv, parla di 'sceneggiato a puntate'. 'Continuo a considerare poco credibile che a gennaio, e sotto ...

L'ospedale delle Formiche - De Luca tuona : 'Sembra sceneggiato a puntate' : 'Le formiche al San Giovanni Bosco? Sta diventando uno sceneggiato a puntate'. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando nel corso del consueto ...