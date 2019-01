Ferrari | Mick Schumacher pronto a firmare come pilota Fda e tester

Mick Schumacher tentato dalla Ferrari. Ma c'è anche l'opzione Mercedes : Il Cavallino pensa a a Schumi jr per la propria Academy e per i test della nuova macchina. Al tempo stesso, esiste un legame speciale con la Mercedes: il padre da giovanissimo era nell'orbita della ...

Mick Schumacher si avvicina alla Ferrari : via ai primi test (RUMORS) : Il sogno dei Ferraristi di rivedere uno Schumacher correre con una 'Rossa' potrebbe presto diventare realtà. Mick Schumacher, figlio dell'indimenticato Michael, potrebbe presto indossare la tuta della Ferrari. Secondo quanto riportato dall'autorevole 'Motorsport', il campione in carica di F3 effettuerà dei test con la monoposto di F1 nei prossimi mesi. Mentre le notizie di salute del papà Michael sono sempre 'nebulose', arriva una buona notizia ...

Mick Schumacher firma per la Ferrari Drivers Academy - il giorno del suo debutto su una Rossa : Il giorno fatidico si avvicina sempre più: quello in cui Mick Schumacher, figlio del pluricampione del mondo di Formula 1 Michael, farà il suo esordio in un Gran premio dietro il volante di una Ferrari. Un altro passo decisivo in quella direzione sarebbe questione di ore, con Schumi junior che nei p

F1 - la Ferrari si sfrega le mani nella corsa a Mick Schumacher : assist prezioso di Wolff per il Cavallino : Il team principal della Mercedes ha parlato del futuro di Mick Schumacher, facendo un assist ‘pregevole’ alla Ferrari La corsa a Mick Schumacher registra novità importanti, che fanno sorridere la Ferrari. Le parole di Toto Wolff alla Bild infatti regalano vantaggio alla scuderia di Maranello, adesso davanti ai rivali nel duello per accaparrarsi il giovane tedesco. photo4/Lapresse Il team principal della squadra campione del ...