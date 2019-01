Vieni da me | Giampiero Mughini si confessa dalla Balivo | ' Quando ero povero' | il suo

Giampiero Ingrassia da Vieni da me ricorda la moglie morta : Da “Vieni da me” Caterina Balivo ha avuto come ospite Giampiero Ingrassia che ha parlato per la prima volta del dramma che lo colpì 5 anni fa: la morte della moglie Barbara Cosentino avvenuta mentre era in settimana bianca con la figlia Rebecca i genitori e alcuni amici. La donna perse la vita per un arresto cardiaco. L’attore ha spiegato di essersi rimboccato le maniche per il bene della figlia, di aver ricominciato da capo e che ...