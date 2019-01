Torino | strangola il figlio e chiama i carabinieri | Venite a prendermi

ilgiornale

: Torino strangola il figlio con un cavo del pc poi chiama i carabinieri: “Venite a prendermi” - #Torino #strangola… - zazoomnews : Torino strangola il figlio con un cavo del pc poi chiama i carabinieri: “Venite a prendermi” - #Torino #strangola… - zazoomnews : Torino strangola il figlio con un cavo del pc poi chiama i carabinieri: “Venite a prendermi” - #Torino #strangola… - Corriere : Strangola il figlio con il cavo del pc. Poi chiama i carabinieri: «Venite» -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Tragedia familiare in provincia di, a Sant'Antonino di Susa. Un dentista di 70 anni, Flavio Forla, dopo un acceso litigio con ildi 36 anni, ha preso un cavo del computer e l'hato fino a ucciderlo. Il, Giacomo, adottato dal dentista, aveva da molti anni gravi problemi di depressione.L'uomo, professionista ormai in pensione, ha poi preso il telefonato, ha composto il numero 112, e ha contattato iper autodenunciarsi. La telefonata è stata breve ma chiarissima, il dentista ha soltanto detto "" per poi attaccare. Dopo la telefonato, Forla ha atteso nella propria abitazione l'arrivo dei militari dell'Arma.Giunti sul luogo dell'assassinio, nella casa di Forla in via Superga 5, gli agenti non hanno fatto altro che fermare l'uomo e arrestarlo per omicidio. Il tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 17, ...