lastampa

: RT @FrancePeloso: Quando Pechino voleva fare il “Papa cinese” @LaStampa - GorkaLarrabeiti : RT @FrancePeloso: Quando Pechino voleva fare il “Papa cinese” @LaStampa - massimobalestr1 : RT @vatican_it: Quando Pechino voleva fare il “Papa cinese” - FrancePeloso : Quando Pechino voleva fare il “Papa cinese” @LaStampa -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Si riconosce che tutti i cattolici cinesi sono in piena comunione con il, e anche con tutti i cattolici e tutte le Chiesa locali del mondo. Mentre in Cina si pongono le condizioni per risanare ...