Più pericoloso Salvini di Battisti Ed è bufera sul post del cronista

È tempo di Dakar - tutto sul rally-raid Più pericoloso al mondo : Avventura, velocità, rischio e sabbia costituiscono la miscela ammaliante della Dakar, il celeberrimo rally-raid che, come ogni anno, arriva puntuale a ridosso delle vacanze natalizie. Domani parte ufficialmente la 41ª edizione della gara, che si correrà per la prima volta in un unico Stato, il Perù. La tappa finale è prevista per il 17 gennaio. Perché la Dakar si corre in Sud America? Il nome Dakar oggi è soprattutto un brand legato alla ...