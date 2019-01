Microsoft To-Do per Windows 10 si aggiorna | aggiungi le liste al menu Start

Microsoft To-Do per Windows 10 si aggiorna : nuove gesture per Windows Ink [Insider] : Recentemente Microsoft To-Do per Windows 10 è stato aggiornato per gli utenti Insider con l’introduzione di nuove gesture da usare con Windows Ink e altri vari miglioramenti. nuove gesture per Windows Ink Disegna uno scarabocchio: l’attività viene cancellata. Disegna una linea: l’attività viene segnata come completata. Disegna una linea su un’attività completata: l’attività viene eliminata. Altre novità Hai mai perso una nota perché ti sei ...

Project Bali - lo strumento di Microsoft per tenere sotto controllo la privacy nel WEB : Quando si tratta di Internet e in particolare social network, la privacy diventa una questione fondamentale molto discussa soprattutto perchè il WEB è popolato da multinazionali il cui guadagno deriva fondamentalmente da pubblicità e dati personali. Mary Jo Foley, per conto di ZDNet, ha scoperto un interessante progetto di Microsoft Research che al momento si troverebbe in una fase iniziale con l’accesso limitato, a fini di test, ...

Microsoft disattiva Cortana nell’OOBE di Windows 10 ma per una buona causa : Con Creators Update Microsoft introdusse il supporto di Cortana nelle schermate OOBE (Out of box experience), ossia quelle che appaiono al primo avvio del sistema operativo. Ciò significa che attualmente, ogniqualvolta si acquista un nuovo PC oppure si effettua un’installazione pulita di Windows 10, la prima voce che si sente è quella di Cortana che aiuta gli utenti nella configurazione iniziale delle principali impostazioni come la ...

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? [Agg.1 Bari] : [Aggiornamento1 03/01/2018] Secondo le indiscrezioni raccolte e diffuse da Petri.com, la serie di Webcam 4K sarebbe attualmente indicata all’interno delle mura di Redmond con il nome in codice “Bari” per quanto riguarda Windows 10 (no, non è uno scherzo) e “Aruba Camera” per Surface Hub 2S. Articolo originale, Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante ...

Ces 2019 : Lg e Microsoft uniscono le forze per accelerare rivoluzione automotive : Lg Electronics, Lg, e Microsoft hanno scelto le luci del Consumer Electronics Show, Ces,, il grande show dell'elettronica al consumo che chiue i battenti l'11 gennaio, per presentare l'ultimo accordo ...

Auto : accordo tra Lg e Microsoft per accelerare la rivoluzione della guida autonoma : Lg Electronics e Microsoft hanno siglato un accordo per potenziare e far crescere il business dei veicoli Autonomi e dei sistemi di intrattenimento. Secondo i termini della partnership, Lg spingerà la trasformazione della sua attuale piattaforma digitale per il settore Automobilistico, sfruttando il cloud Azure e le tecnologie AI di Microsoft, insieme al software di guida Autonoma di Lg. Lg applicherà il know-how nel campo dell’intelligenza ...

Secondo gli analisti Microsoft non ha ancora finito di acquisire nuovi studi - VR per la prossima Xbox : Secondo l'analista di IDC Lewis Ward, Microsoft Game studios è destinata ad ampliarsi anche con l'uscita della nuova Xbox. Gli studi di Microsoft ammontano per il momento ad una dozzina, e Secondo l'analista la società continuerà ad acquisirne di nuovi anche dopo il lancio della sua nuova console, riporta Gamingbolt.Ora è chiaro come Microsoft stia spingendo per realizzare esclusive tutte sue, e le acquisizioni, dice l'analista, continueranno ...

Microsoft Edge (Beta) si aggiorna per iPhone e iPad : modalità picture-in-picture : Microsoft ha rilasciato di recente sull’App Store di Apple un nuovo aggiornamento di Edge per tutti gli iPhone e gli iPad iscritti alla beta ufficiale del browser. La versione è numerata 42.9.9. Novità Implementato il supporto alla modalità picture-in-picture che consente di mantenere in sovraimpressione la finestra dei video con la possibilità di spostarla e ridimensionarla. Introdotto MSN Kids: si tratta di un feed di notizie e siti web ...

Microsoft Launcher : il mega-aggiornamento 5.1 arriva per tutti : La versione 5.1 di Microsoft Launcher, rilasciata circa un mese fa per gli utenti beta, è ora disponibile pubblicamente sul Google Play Store di Android introducendo nuovi miglioramenti e funzionalità di rilievo. Novità Nel feed è stato aggiunto un nuovo widget denominato “Integrità digitale” che permette, se lo si desidera, di tenere sottocchio tutte le statistiche riguardanti l’utilizzo dello smartphone quali le ore attive dello schermo, il ...

Microsoft : in arrivo una nuova serie di Webcam 4K per Windows 10 e Xbox One? : Thurrott.com ha lanciato quest’oggi una nuova indiscrezione molto interessante che fa riferimento alla commercializzazione, durante il 2019, di una nuova serie di Webcam ad alta risoluzione. Queste, stando ai rumor, saranno prodotte e vendute direttamente da Microsoft e saranno compatibili sia con Windows 10 sia con Xbox One. Su Windows 10 potranno essere utilizzate, oltre ovviamente per registrare filmati e per videochiamare, anche per ...