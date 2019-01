Katana Zero si mostra in un trailer tutto neon e fendenti

eurogamer

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Apprendiamo da Dualshockers che Askiisoft ha pubblicato ildi lancio della sua terza opera indie,, un action-platformer a scorrimento orizzontale.Pochi secondi di video che sono un concentrato di dinamismo, spadate e sintetizzatori. Sì, perché il gioco attinge a piene mani da quell'estetica Eighties che in questo momento storico sta conoscendo una nuova età dell'oro. Poco si sa, invece, della trama, se non che il protagonista siimpegnato in una serie di combattimenti a suon di, muovendosi lungo fondali urbani che omaggiano Blade Runner.Tra le caratteristiche più interessanti di, dal punto di vista del gameplay, c'è la possibilità di innescare una sorta di bullet time che consente di rispedire al mittente i proiettili nemici, schivandoli al momento giusto e causando uccisioni spettacolari.Read more…