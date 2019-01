Rabiot verso il Barcellona - David Luiz al Benfica : Anche il calciomercato estero regala emozioni. Adrien Rabiot si avvicina sempre di più al Barcellona. Il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino del centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo Sport è pronto a lasciare partire il calciatore per 15 milioni di eruo. Rabiot è in scadenza di contratto con il Psg e ha deciso di non rinnovare e può trasferirsi in Spagna già nella sessione di gennaio. Il calciatore non sta ...

David Luiz verso il Benfica : David Luiz, invece, punta a un triennale, ma difficilmente il Chelsea glielo accorderà, dal momento che la politica del club di Stamford Bridge prevede un trattamento diverso per gli Over 30. Il ...

Chelsea - David Luiz resta fuori dalla stanza : Jorginho se la ride. Il VIDEO è virale : Rimanere fuori dalla propria stanza d'albergo per colpa di una chiave magnetica che proprio non ne vuole sapere di funzionare. Un tentativo, due, tre, quattro… nulla da fare: David Luiz , difensore ...

David Luiz nel 2019 lascerà il Chelsea : ANSA, - ROMA, 25 DIC - In Inghilterra sono pressoché certi: David Luiz, a fine stagione, ossia quando gli scadrà il contratto, lascia il Chelsea. Il difensore brasiliano, secondo i media britannici, ...

Svincolati 2019 - quante occasioni : Godin - Balotelli e David Luiz : Svincolati 2019- Il mercato si prepara ad entrare nel vivo già dalla prossima e imminente sessione di calciomercato invernale. Sessione di mercato che potrebbe anticipare diverse novità e retroscena in vista della prossima estate. Di fatto, saranno tante le occasioni che si presenteranno a cavallo della prossima sessione di mercato estiva. Un elenco di occasioni […] L'articolo Svincolati 2019, quante occasioni: Godin, Balotelli e David ...

Chelsea - Sarri blinda Fabregas e David Luiz : 'Leader difficili da sostituire' : LONDRA - 'David e Cesc sono due leader, penso che sarebbe molto importante per me, per lo staff e anche per i loro compagni se restassero, sarebbe difficile sostituire due giocatori del loro livello e ...