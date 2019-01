Cosa significa essere conservatore oggi?

C'è posta per te - la sconcertante frase di Ricky Martin sui figli : 'Sono un padre single' - Cosa significa? : Confusione e sconcerto per quanto detto da Ricky Martin a C'è posta per te : il cantante portoricano, infatti, era il super-ospite della prima puntata della nuova stagione su Canale 5 del programma di ...

Vittorio Feltri e la prevalenza del cretino : 'Vi spiego Cosa significa la parola terrone' : Segnalo agli illetterati, non solo della politica, che l' autrice del delizioso pezzo incriminato ingiustamente, Azzurra Noemi Barbuto, è nata e cresciuta a Reggio Calabria e si è laureata a Messina. ...

Vittorio Feltri e la prevalenza del cretino : "Vi spiego Cosa significa la parola terrone" : La prevalenza del cretino si è confermata. Il nostro titolo di ieri è stato considerato offensivo nei confronti dei meridionali, i quali dovrebbero invece essere orgogliosi di dominare la scena istituzionale e quindi di dirigere il Paese. Terrone infatti è un termine consolidato nel linguaggio collo

Trump e il muro in Messico : Cosa significa 'emergenza nazionale' - Sky TG24 - : Il National Emergency Act del 1976 consente al presidente statunitense di arginare alcune leggi durante le crisi e riallocare risorse del governo senza l'approvazione del Congresso , che può però ...

Sondaggio : la zampata di Silvio Berlusconi : sale Forza Italia - Cosa significa per Matteo Salvini : Cambia il vento, almeno nei sondaggi. Per la prima volta da mesi a questa parte, complici la manovra e il salvataggio di Banca Carige, la Lega di Matteo Salviniperde qualcosa: resta sempre a cifre vertiginose, ma si registra l’inversione di tendenza (al contrario, il M5s perde consenso nei fatti dal giorno successivo alle elezioni politiche di marzo 2018). Ma il vento cambia anche per Forza Italia, almeno secondo quanto messo nero su ...

Ecco Cosa significa essere donna in Arabia Saudita : "Non lascerò la mia stanza finché non vedrò l'UNHCR. Chiedo asilo". Il 6 gennaio, Rahaf al-Qunun si barrica all'aeroporto di BANGKOK. La 18enne Saudita NON VUOLE tornare a casa denuncia i MALTRATTAMENTI DELLA FAMIGLIA; è stata salvata dall'agenzia Onu per i rifugiati. Le donne in Arabia Saudita sono ancora cittadine DI SERIE B sottoposte all'autorità di un TUTORE per lavorare, viaggiare studiare, aprire UN CONTO IN BANCA. In pubblico ...

Cosa significa passare 19 giorni su una nave bloccata in mare? : Un migrante a bordo di Sea Watch 3. (foto: FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images) Dopo quasi tre settimane di indifferenza (prima) e di litigi (poi), la soluzione politica è arrivata, e le navi umanitarie Sea Eye e Sea Watch 3 hanno avuto l’ok per far sbarcare i 49 migranti in otto stati membri dell’Ue, tra cui l’Italia. Le due imbarcazioni, rispettivamente battenti bandiera tedesca e olandese, avevano per giorni chiesto a diversi ...

Albumina alta nelle urine o nel sangue : ecco Cosa significa : Se hai di recente fatto le analisi del sangue o le analisi delle urine di certo ti sarai imbattuto in questo valore: Albumina. L’Albumina è un importante proteine plasmatica (si trova nel sangue) prodotta dal fegato. Svolge un gran numero di funzioni e quando i suoi livelli superano una certa soglia, è indice di un problema fisiologico. (altro…) The post Albumina alta nelle urine o nel sangue: ecco cosa significa appeared first on ...

Fine del Quantitative Easing : Cosa significa e che rischi ci sono per l’Italia : cosa succederà con la Fine del Quantitative Easing nel nostro Paese? Quali saranno gli scenari più plausibili nel momento in cui si fermerà l'iniezione di liquidità della Banca Centrale Europea? Proviamo a capire quali saranno le conseguenze della decisione di Mario Draghi e cosa il nostro Paese dovrebbe fare.Continua a leggere

Siete sempre in ritardo? Ecco Cosa significa per la vostra vita e la vostra salute : Se Siete tra coloro che sono perennemente in ritardo, la prossima volta che qualcuno si lamenterà di qualche minuto di attesa potrete dire con orgoglio che lo state facendo in nome della scienza e della salute. Per la gioia di tutte le persone dell’”ultimo minuto”, la ricerca dimostra che il ritardo cronico di alcuni è un indicatore positivo del loro futuro. Diversi studi, infatti, indicano che se arrivate sempre in ritardo a qualsiasi cosa sia ...

Sindaco - so Cosa significa vivere estero : ANSA, - GUALDO TADINO , PERUGIA, , 3 GEN - "Io sono nato e vissuto all'estero, ho provato sulla mia pelle cosa significhi vivere in un Paese che non è il tuo, so cosa si prova, so che a nessuno da ...

I dubbi di Juncker sulla presidenza Ue alla Romania : "Non hanno capito bene Cosa significa" : Jean-Claude Juncker ha dubbi sulla capacità della Romania di assumere la presidenza di turno dell'Ue.Il presidente della Commissione europea lo ha detto senza termini in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Sebbene il Paese sia "tecnicamente ben preparato", Juncker ritiene che "il governo di Bucarest non abbia ancora compreso appieno cosa significhi presiedere i Paesi dell'UE"."L'azione prudente richiede anche la volontà ...

I dieci “Che Cosa significa…?” più cercati su Google nel 2018 : Una carrellata rapida e sorprendente dei dieci "Che cosa significa...?" più ricercati su Google nel 2018, fra diritti civili, politica, musica trap, diritto costituzionale. Tanti interessi che sono davvero buone notizie sull'anno che arriva: con la parola cercata si affronta il concetto, col concetto trovato si affronta la vita.Continua a leggere