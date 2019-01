Chiesa e i soliti limiti | il Toro non decolla mai 

lastampa

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Uscire dalla Coppa Italia per l’ottava volta nelle ultime dieci edizioni sempre con il semaforo rosso a questo punto del cammino fa male. Molto male a giudicare dai primi, sonori, fischi di gran parte dello stadio, ancor di più rileggendo una partita buttata via per colpa died ingenuità già mostrate lungo questa prima metà di stagione....