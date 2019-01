Bimbo cade in pozzo di 110 metri | Malaga come Vermicino | corsa contro il tempo per

Bimbo di 2 anni cade in pozzo di 110 metri : Malaga come Vermicino - corsa contro il tempo per salvarlo : corsa contro il tempo a Totalàn, vicino Malaga, per salvare il piccolo Yulen, un Bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo di prospezione. Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo...

Bardonecchia - Bimbo di 9 anni cade sulla neve. Soccorso con l’eliambulanza per trauma cranico : Un nuovo incidente sulle piste da sci piemontesi: un bambino di 9 anni è stato Soccorso dall'eliambulanza dopo essere caduto nel comprensorio dello Jafferau, battendo la testa.Continua a leggere

Reggio Calabria - cade da trattore guidato dal padre : muore Bimbo di 7 anni : Era andato con suo padre a raccogliere la legna. Di ritorno a casa, però, è caduto dal trattore, ha battuto la testa contro un muro di cinta ed morto sul colpo. Prima di mezzogiorno, la tragedia è avvenuta nella periferia di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita un bambino di 7 anni, Leonardo, che aveva approfittato del giorno di festa per accompagnare il padre in un terreno di proprietà della famiglia. L’incidente è ...

Cade con la gola su pezzo di ferro durante giochi all’asilo - Bimbo di 4 anni rischia di morire : Il piccolo ha dovuto subire un intervento chirurgico. La mamma ora accusa l'asilo: "I bambini non avrebbero mai dovuto stare nella zona in cui è successo ma loro non pensano di aver fatto qualcosa di sbagliato"Continua a leggere