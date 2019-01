A Malaga bimbo intrappolato in un pozzo | si lotta per evitare un nuovo caso Alfredino

Bimbo cade in pozzo di 110 metri : Malaga come Vermicino - Spagna con il fiato sospeso : Corsa contro il tempo a Totalàn, vicino Malaga, per salvare il piccolo Yulen, un Bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo di prospezione. Una tragedia che fa rivivere quella del piccolo...

Spagna - Malaga come Vermicino : bimbo di 2 anni cade in un pozzo : L'intera Spagna sta vivendo ore di ansia e angoscia. Ieri, domenica 13 gennaio, un bimbo di soli 2 anni e mezzo è caduto in un pozzo profondo più di 100 metri, nei pressi di Malaga. Oltre 100 i soccorritori impegnati nelle operazioni di salvataggio. Un dramma che ricorda la tragedia del piccolo Alfredo Rampi, morto nel 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano vicino Frascati (in provincia di Roma). L'incidente Il fatto è accaduto nei pressi ...

Bimbo caduto in un pozzo a Malaga - il fratellino maggiore morì a tre anni all'improvviso : Aveva già vissuto la perdita di un figlio la famiglia del piccolo Yulen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il piccolo Oliver, suo fratello, è morto nel 2017 di un attacco di cuore:...