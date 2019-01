Torna il calcio e riesplodono le polemiche per i cori razzisti e antisemiti

Calcio a 5 - Serie A 2019 : l’Acqua&Sapone Torna al successo - vincono Pesaro e Maritime : La tredicesima giornata del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2019 è andata in archivio e i risultati che sono arrivati hanno contribuito a dare alla classifica una fisionomia più chiara. L’Acqua&Sapone Unigross torna al successo, superando 5-0 la Lynx Latina. Una vittoria perentoria dei padroni di casa grazie alle reti di Cuzzolino, Avellino, Lukaian, Murilo e Lima che hanno permesso alla formazione allenata da Tino Perez di ...

Calciomercato Rosario Central - ufficiale : Allione Torna in Argentina : Calciomercato Rosario Central, Allione / Dopo due stagioni in Brasile con le maglie di Bahia e Palmeiras, torna nel campionato argentino Agustín Allione con la formula del prestito. Il centrocampista classe 94′ è di proprietà del Bahia e vestirà la maglia del Rosario Central, attualmente sedicesimo nella Superliga. Dopo aver debuttato in Argentina con la maglia del Vélez Sarsfield nel 2011 (56 presenze 12 gol), per due stagioni ha ...

Dopo la pausa il calcio Torna con la Coppa Italia : cori razzisti e antisemiti dalla curva della Lazio : Dopo gli incresciosi fatti di San Siro, alcuni tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia con il Novara hanno cantato cori discriminatori contro la Roma e i Carabinieri

La Reggina Torna al Sant’Agata - Antonio Girella a CalcioWeb : “accordo trovato subito - la nuova società punta in alto” : E’ una giornata storica per la Reggina. Oggi è il compleanno del club amaranto, 105 anni di storia ma soprattutto un futuro che si preannuncia pieno di soddisfazione. In poco tempo il club è passato dall’inferno al Paradiso, prima il serio rischio fallimento, poi l’arrivo dell’imprenditore Luca Gallo, nella giornata di ieri è andato in scena il closing, poi è arrivata l’ufficialità di un progetto che si ...

Calciomercato Serie A. Gabbiadini Torna alla Samp : L'asse bollente tra Italia e Inghilterra: Gabbiadini ritorna a Genova, possibile partenza per Higuain?

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Tonelli può Tornare a gennaio : il Bologna rimane in attesa : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Tonelli potrebbe tornare in Campania dal prestito della Sampdoria a gennaio. Il Bologna monitora il difensore.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Grimaldo Torna di moda per la corsia sinistra : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra se parte Ghoulam. Oggi incontro con l'agente di Elseid Hysaj.

Calciomercato Serie A : a volte riTornano (forse) - Pereyra-Torino e Schelotto-SPAL : Dall’Argentina con nostalgia… del calcio italiano. In questi giorni si parla con insistenza del possibile ritorno in Serie A di Roberto Pereyra ed Ezequiel Schelotto, entrambi provenienti dalla Premier League. Roberto Pereyra, che ha appena compiuto 28 anni, ne aveva 20 quando arrivò in Italia. L’Udinese lo prelevò dal River Plate nell’ambito della diaspora seguita alla traumatica retrocessione in B dei ...

Calciomercato Inter / Ultime notizie : Ionut Radu pronto a Tornare - può essere il post-Handanovic? : Calciomercato Inter, Ultime notizie: nuovi contatti con l'Udinese per Rodrigo de Paul. L'argentino non arriverebbe prima di giugno.

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie - Kovacic Torna di moda per il centrocampo : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: nuovi contatti con l'Udinese per Rodrigo de Paul. L'argentino non arriverebbe prima di giugno.

Calciomercato Juventus - Pjaca reale opzione : può Tornare bianconero : Calciomercato Juventus, Pjaca AL RIENTRO? Se ne era andato un anno fa, al ritorno da un brutto infortunio al ginocchio, per ritrovare se stesso e una condizione fisica più che ottimale. Marko Pjaca, arrivato nell’estate del 2016 in bianconero, non è mai riuscito a esprimersi ad alti livelli durante la sua militanza a Torino. L’infortunio […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjaca reale opzione: può tornare bianconero proviene da Serie A ...

Calcio - Salvini : 'Tornare a trasferte collettive - no a stop in caso di cori sconvenienti' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Matteo Salvini : “Sono per Tornare alle trasferte collettive. Sospensione delle partite? Meglio prevenire e responsabilizzare : “Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e mini-van. Il tema della Sospensione delle partite è scivoloso perché è un funzionario del Ministro dell’Interno che si prende l’onere di dire sì o no. Poi si rischia di mettere in mano a pochi il destino di tanti, e chi decide il criterio di discriminazione? Preferisco prevenire e ...

Scossone sulla panchina dell'Olbia Calcio - via Carboni Torna Filippi : Carboni sollevato dalla guida della prima squadra In Serata la società di Calcio glallurese ha comunicato alla stampa una decisione improvvisa e inaspettata. 'Si rende noto riporta il comunicato ...