Sci di fondo – Coppa del Mondo | niente finale per le azzurre nel team sprint di Dresda

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2019 : Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler in finale nella team sprint! : Soddisfazione per l’Italia maschile nelle eliminatorie della team sprint di Dresda: Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler si qualificano per la finale con il miglior tempo di ripescaggio, ottenuto in una seconda semifinale nettamente più veloce della prima, che ha invece visto uscire di scena Stefan Zelger ed Enrico Nizzi. Fuori, invece, le donne, con Greta Laurent e Lucia Scardoni. nella prima semifinale maschile il gruppo dei 12 team ...

LIVE Sci di fondo - Team-Sprint Dresda 2019 DIRETTA : alle 12.45 le finali - Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler all’assalto della vittoria : Buon mattino, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della team sprint di Dresda, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Sei italiani, quattro uomini e due donne, saranno impegnati nelle rispettive prove: molti riflettori sono puntati sulla prova maschile, e in particolare sulla coppia formata da Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, con il primo che intende riscattare la squalifica nei quarti della sprint individuale di ieri, ...

LIVE Sci di fondo - Team-Sprint Dresda 2019 DIRETTA : Federico Pellegrino rabbioso - l'azzurro cova vendetta con Dietmar Noeckler : Buon mattino, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della team sprint di Dresda, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Sei italiani, quattro uomini e due donne, saranno impegnati nelle rispettive prove: molti riflettori sono puntati sulla prova maschile, e in particolare sulla coppia formata da Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, con il primo che intende riscattare la squalifica nei quarti della sprint individuale di ieri,

Sci di fondo oggi (13 gennaio) - Sprint Dresda 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la beffarda conclusione della gara Sprint individuale di ieri, con Federico Pellegrino squalificato per ostruzione nei confronti del francese Baptiste Gros nei quarti di finale, a Dresda è il tempo della rivalsa con la gara a squadre. L’azzurro gareggerà assieme a Dietmar Noeckler, il suo storico e fidato compagno di squadra, con cui l’anno scorso ha centrato una vittoria di grandissimo valore, che ha posto il punto esclamativo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo sempre in vetta - non risale Federico Pellegrino : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo – Azzurre ko ai quarti della sprint di Dresda : niente da fare per Laurent e Scardoni : Fuori ai quarti Scardoni e Laurent, le Azzurre passate alle fasi finali della sprint di Dresda Ferme ai quarti le Azzurre nella sprint di Dresda. Lucia Scardoni è arrivata sesta nella prima heat, vinta dalla svedese Stina Nilsson, davanti alla compagna di squadra Jonna Sundling. Greta Laurent ha combattutto, nella quarta heat, ma si è staccata dalla tedesca Sandra Ringwald e dalla svedese Ida Ingermarsdotter, che sono passate alle ...

Sci di fondo – Federico Pellegrino si ferma ai quarti nella sprint di Dresda : Pellegrino fermato a Dresda dopo la vittoria ai quarti: le parole degli azzurri in gara nella sprint maschile Si è interrotta ai quarti la gara di Federico Pellegrino nella sprint di Dresda. Arrivato in Germania con la speranza di tornare sul gradino più alto del podio, l’azzurro si era confermato in gran forma nelle qualificazioni, dove aveva stabilito il migrlio tempo, precedendo di 47 centesimi l’inglese Andrew Young e di ...

Sci di fondo - Sprint Dresda 2019. Federico Pellegrino : “Squalifica discutibile - attendo le motivazioni scritte” : Federico Pellegrino è molto amareggiato per la squalifica subita in occasione dei quarti di finale della Sprint di Dresda, il Campione del Mondo è stato penalizzato per avere messo il proprio bastone in mezzo agli sci di un avversario. Una decisione molto discutibile da parte della giuria che non trova d’accordo il valdostano, oggi era tra i grandi favoriti per la vittoria in terra teutonica ma non ha potuto festeggiare: “Una ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino squalificato a Dresda. Marco Selle : “Incertezza in giuria - votato a maggioranza” : Federico Pellegrino era il grande favorito per la vittoria nella sprint di Dresda, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo, ma l’azzurro è stato squalificato per avere infilato il bastone tra gli sci del francese Baptiste Gros durante i quarti di finale. Una sanzione molto discutibile che ha tolto di mezzo il Campione del Mondo, impedendogli di lottare per un successo che sembrava assolutamente alla portata, complice anche ...

Sci di fondo - Sprint Dresda 2019 : Federico Pellegrino squalificato ai quarti! Vittorie per Sindre Skar e Stina Nilsson : Doccia fredda per l’Italia dello sci di fondo: nella giornata in cui già si pregustava il sorpasso di Federico Pellegrino nella classifica delle Sprint di Coppa del Mondo, a Dresda l’azzurro, che in mattinata aveva fatto segnare anche il miglior crono in qualifica, è stato squalificato nei quarti di finale. Pellegrino ha provato a superare il francese Gros nel tratto in salita, ma ha provato a passare in un punto dove lo spazio era ...