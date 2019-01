Calendario MotoGp 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

MotoGp – Prove di ‘convivenza’ per Petrucci e Dovizioso : giornata in pista per i ducatisti [FOTO] : giornata di allenamento per Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso: i due ducatisti insieme in pista sulla moto da cross Petrucci e Dovizioso dal 2019 saranno compagni di squadra in Ducati: il ternano è stato promosso dal team Pramac alla squadra ufficiale di Borgo Panigale per la nuova stagione di MotoGp, al posto di Jorge Lorenzo, passato in Honda dopo due anni di alti e bassi con la squadra italiana. I due piloti italiani hanno da subito ...

MotoGp – Cesare Cremonini e quell’ironico e velato rimprovero a Valentino Rossi : il cantante bolognese svela il suo pensiero sul Dottore [FOTO] : Cesare Cremonini e quel simpatico rimprovero a Valentino Rossi nascosto in una sua risposta ad un fan sui social La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più e tutti gli appassionati delle due ruote fremono dalla voglia di scoprire quali sorprese riserverà. Occhi puntatissimi in casa Honda per la nuova sfida interna tra Lorenzo e Marquez, ma anche in Yamaha dove il team deve lavorare sodo per permettere ai suoi piloti di essere ...

