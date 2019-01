Maksimovic: «Dobbiamo chiuderla senza commettere ingenuità»

ilnapolista

(Di domenica 13 gennaio 2019)ai microfoni di Rai Uno nell’intervallo della gara di Coppa Italia Napoli-SassuoloIl Sassuolo vi mette alla prova «E’ una partita da chiudere. Abbiamo avuto altre occasioni dopo il primo gol e abbiamo commesso degli errori,perché possiamodellee compromettere la gara per errori individuali»Il Napoli dopo la sosta ha la gamba giusta? «Sì. Adesso abbiamo 15′ per cercare di capire dove abbiamo sbagliato.capirlo nello spogliatoio per tornare in campo come la prima parte della partita»L'articolo: «» ilNapolista.