I Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potrebbero aver ricevuto il supporto HDR in Netflix

Tech21 presenta una nuova custodia con tastiera per Google Pixel 3 XL : Evo Type case è una custodia con tastiera integrata per Google Pixel 3 XL: la connessione e l'alimentazione avvengono tramite NFC.

Google sembra aver corretto il bug del pulsante "verifica aggiornamenti" sui Pixel e migliora la qualità dell'audio registrato sui Pixel 3 : Con l'inizio del 2019, sembra finalmente che Google abbia corretto il bug che impediva ai dispositivi Pixel di agganciare l'aggiornamento di Android tramite il pulsante "verifica aggiornamento". Il nuovo anno porta buone notizie per i possessori di smartphone Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL con l'aggiornamento di gennaio che migliora la qualità dell'audio registrato durante la realizzazione di un video con questi dispositivi.

Google rilascia le patch di sicurezza di gennaio per tutti i Pixel : Oggi è il primo lunedì di gennaio e questo significa che è tempo di nuove patch di sicurezza, almeno per i dispositivi di Google, nel caso specifico aggiornate appunto al mese di gennaio 2019.

DxOMark riassume il 2018 degli smartphone : Huawei P20 Pro vince tutto - si fa vedere Google Pixel 3 : Nell'anno appena concluso i tecnici di DxOMark hanno testato un numero inferiore di prodotti rispetto al 2017

Smartphone Android in offerta oggi 31 dicembre 2018 : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Per la vigilia di Capodanno sono in offerta Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro, HONOR View 10 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy S9 Plus. Interessanti, no?

Ritorno Nexus con Google Pixel 3 Lite? Pochi mesi al debutto : I più nostalgici ricorderanno senz'altro la linea Nexus, sperando di rivederne le tracce nei Google Pixel 3 Lite. Si aggiungono altri tasselli al puzzle di questi presunti prossimi modelli, che Big G dovrebbe proporre come alternativa economica al progetto principale, che sappiamo non contraddistinguersi troppo per un target prezzario minimalista. Stando a quanto riportato da 'androidpolice.com', i Google Pixel 3 Lite potrebbero essere ...

Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba : i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera : Una fonte vicina all'operatore americano Verizon riferisce che i Google Pixel 3 Lite saranno ufficializzati nella primavera del 2019

Smartphone Android in offerta oggi 22 dicembre : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Galaxy Note 9 e altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend che ci conduce a Natale porta con sé una bella carrellata […]

Le patch di dicembre per i Google Pixel 3 avrebbero sistemato i problemi della fotocamera sulle app di terze parti : problemi con la fotocamera sulle app di terze parti per i Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL? L'aggiornamento alle patch di sicurezza di dicembre 2018 dovrebbe aver risolto tutto secondo quanto testimoniato da alcuni utenti.

Google Pixel 3 e 3 XL hanno problemi con il sensore di impronte : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno qualche problema con il sensore di impronte digitali: diversi utenti segnalano che la gesture per mostrare le notifiche non funziona sempre come dovrebbe.

Google Pixel 3 è il miglior Pixel per DxOMark - ma Huawei P20 è ancora lontano : La fotocamera di Google Pixel 3 segna un miglioramento nei confronti di quella di Google Pixel 2, ma Huawei P20 è ancora lontano.

Come funziona la funzione Top Shot dei Google Pixel? Ce lo spiega Google : Google ci dice (a grandi linee) Come funziona Top Shot, la funzione che scatta foto prima e dopo la pressione dell'otturatore sui Google Pixel e sceglie poi la foto migliore.

La fotocamera di OnePlus 6T valutata con un punteggio di 98 da DxOMark - lo stesso di Google Pixel 2 : DxOMark recensisce la fotocamera di OnePlus 6T, al quale viene attribuito lo stesso punteggio di Google Pixel 2.