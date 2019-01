Calcio italiano sotto shock | muore calciatore dopo una terribile malattia NOME e

Ancelotti : “Il razzismo è un problema del Calcio italiano” : "Il razzismo? Sembra un nostro problema, ma in realtà non è del Napoli, ma del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c`è stato ben poco da ridere". Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora il problema razzismo dalle parti di Castel Volturno. "S`è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non abbiamo alcuna pretesa ma c`è un regolamento ed un ...

Sanzo (CONI Toscana) – “Un 2019 nel quale il Calcio italiano ha l’occasione di recuperare credibilità internazionale” : “Negli ultimi anni l’Italia ha dimostrato di essere molto competitiva a livello di sport individuali, un po’ meno in quelli di squadra. Ma già a partire dal 2018 si sono registrati messaggi incoraggianti e il mio augurio è che anche nel 2019 si confermi questa tendenza. Spero soprattutto che il calcio azzurro possa recuperare quel ruolo che storicamente gli spetta in ambito internazionale”. Il presidente del Coni Toscana Salvatore Sanzo ...

Esce ‘calciatori 2018-2019’ - la nuova raccolta Panini sul Calcio italiano : E’ uscita in edicola “Calciatori 2018-2019”, la 58a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini dedicata ai protagonisti del campionato. La raccolta si compone in tutto di 734 figurine (di cui 136 speciali foil, laminate e silver), che possono essere raccolte in un fantastico album di grande formato da 128 pagine. La copertina, anche quest’anno di grande effetto e realizzata con trattamenti speciali, celebra venti grandi ...

Supercoppa - la provocazione di Toni Capuozzo al Calcio italiano : "Mandate le squadre femminili" : Mentre si infiamma la polemica sulla Supercoppa italiana in Arabia Saudita e il divieto per le donne di accedere allo stadio se non accompagnate, Toni Capuozzo lancia una proposta provocatoria non solo per i politici, che in queste ore stanno protestando, ma anche alla Federcalcio. Dal suo profilo F

Il Calcio italiano piega la testa di fronte all’Arabia Saudita - e se ne frega delle donne : La supercoppa italiana Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita, e le donne potranno sedersi solo nei posti riservati alle famiglie, accompagnate dal marito o da un fratello. Il calcio italiano potrebbe ribellarsi ma non lo farà, scegliendo ancora una volta di restare silenzioso e rendendosi così complice.Continua a leggere

La Uefa mette il Calcio italiano fuori dall’Europa (a partire da Nicchi e Gravina) : Il durissimo comunicato Il calcio italiano è fuori dalla Uefa. Non lo è nella forma, ma lo è nella sostanza. E lo è da ieri sera, da quando la Uefa ha diffuso il suo durissimo comunicato su quel che è avvenuto mercoledì sera a San Siro. Comunicato in cui condanna la gestione di Inter-Napoli, scrive chiaro e tondo che non è stato rispettato il protocollo anti-razzismo, applaude la decisione di chiudere San Siro per due partite e la curva per tre. ...

L'ennesima serata nera del Calcio italiano : Doveva essere la partita di cartello per festeggiare l'arrivo del campionato per la prima volta nelle feste di Natale. Si è trasformata nell'ennesima pagina nera del calcio italiano. Con cori razzisti allo stadio, scene da guerriglia urbana, un morto sull'asfalto. La vittima è Daniele Belardinelli, 35enne originario di Varese, travolto da un Suv nero che nel fuggi fuggi di quei drammatici momenti lo ha investito ...

Koulibaly fa nero il Calcio italiano : Visualizza questo post su Instagram Nel mondo e nel calcio Ci vorreberro sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discrimination!!! Un post condiviso da Cristiano Ronaldo , ...

Atalanta-Juventus 2-2 - furia Allegri : “Calcio italiano? Non si migliora” : ATALANTA JUVENTUS 2-2, Allegri PERPLESSO- Durante la partita aveva promesso di sfogarsi davanti ai microfoni Max Allegri e l’allenatore della Juventus ha tenuto fede alla sua parola. Il tecnico bianconero si ritrova a commentare il 2-2 ottenuto a Bergamo con una vena di polemica, pur non avendo da ridire sull’operato di Banti ma su recenti […] L'articolo Atalanta-Juventus 2-2, furia Allegri: “Calcio italiano? Non si ...

Pagellone 2018 - i voti allo sport italiano : golf mai così bene - rivelazioni tennis e vela. Atletica e Calcio : non ci siamo : IL Pagellone 2018 DELLO sport italiano Atletica, 5 - La Regina degli sport è sempre malata in casa Italia anche se si sono visti degli sprazzi di salute, sopr

