Battisti |  Torregiani |  sarà finita quando andrà  in galera

agi

: È finita la lunga fuga di #CesareBattisti. ll mio pensiero va ai familiari delle vittime di Battisti: Antonio Santo… - Mov5Stelle : È finita la lunga fuga di #CesareBattisti. ll mio pensiero va ai familiari delle vittime di Battisti: Antonio Santo… - MediasetTgcom24 : Cesare Battisti arrestato, Alberto Torregiani: 'Finalmente è fatta' #cesarebattisti - Corriere : «È fatta. Credo sia la volta buona». Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac in una spar… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) "Facciamolo arrivare in Italia, poi possiamo dire la storia è". Così Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, gioielliere ucciso dai Pac di Cesarein un attentato del 16 febbraio 1979, arrivando alla Scuola Politica della Lega a Milano, dove incontrerà il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La Costituzione determina che trent'anni sono uguali all'ergastolo. Lui ha due ergastoli, che ne faccia 60 o 30 non è importante, l'importante che vada in, anche se condannato in contumacia" ha aggiunto. A differenza di quanto sostiene lui, cioè di "essere stato condannato da un tribunale militare", Cesare, secondo Torregiani " è stato condannato da una corte civile". Dunque le sue condanne che sono definitive non dovrebbero subire ...