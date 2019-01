Sicurezza | bilancio del 2018 per Questura di Lucca e Commissariati di Viareggio e Forte

Buono il bilancio fra efficacia e Sicurezza di una nuova molecola che controlla l’attivazione patologica dei linfociti B : Il Congresso dell’ECTRIMS è da sempre l’occasione per presentare le prime evidenze dell’efficacia di nuovi farmaci indicati nella sclerosi multipla. I risultati raccolti con la molecola evobrutinib suggeriscono una sua efficacia nella riduzione delle lesioni rilevabili con la risonanza magnetica. Il Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e ...