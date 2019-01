Parigi | esplosione in una panetteria in centro | 20 feriti | almeno due gravissimi

Parigi - esplosione nel quartiere dell'Opera per una fuga di gas : 20 feriti : Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi , nel quartiere dell'Opera, in una boulangerie , panificio, nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Il palazzo dove ha sede ...

Parigi - esplosione in zona Opera dopo una fuga di gas in un panificio : 20 feriti - due gravi : Una forte esplosione è avvenuta nel centro di Parigi, nel IX arrondissement, in zona Opera. La Prefettura ha reso noto che sarebbe la conseguenza di un incendio in un panificio in Rue de Trevise. Non si tratterebbe quindi di un atto terroristico. In un tweet, la prefettura stessa invita ad «evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di ...

Forte esplosione in una panetteria del centro di Parigi : 20 feriti - 2 gravi : Una fortissima esplosione ha scosso a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. La Prefettura di Parigi ha reso noto che "un incendio in un negozio, seguito da una Forte esplosione" si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad "evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso".Ci sono 20 feriti ...

Parigi - esplosione in zona Opera : diversi feriti : Una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi, ha scosso questa mattina l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. Ci ...

Parigi - esplosione nella zona dell'Opera : feriti. Forse fuga di gas | : La deflagrazione è avvenuta in una boulangerie di rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folies Bergère. In fiamme un palazzo. Si pensa a una fuga di gas

C’è stata una forte esplosione nel centro di Parigi : Non sono ancora chiare le cause, ma si parla di una fuga di gas in una panetteria: potrebbero esserci dei feriti

Parigi - esplosione per fuga di gas in panetteria : feriti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Forte esplosione in una panetteria del centro di Parigi : feriti : Una fortissima esplosione ha scosso a Parigi l'intero quartiere dell'Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Un palazzo è in fiamme, parecchi i feriti.La Prefettura di Parigi ha reso noto che "un incendio in un negozio, seguito da una Forte esplosione" si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad "evitare il settore e lasciare il ...

Parigi - esplosione in zona Opera dopo una fuga di gas in un panificio : un morto e 20 feriti : Una forte esplosione è avvenuta nel centro di Parigi, nel IX arrondissement, in zona Opera. La Prefettura ha reso noto che sarebbe la conseguenza di un incendio in un panificio in Rue de Trevise. Non si tratterebbe quindi di un atto terroristico. In un tweet, la prefettura stessa invita ad «evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di ...

Parigi - esplosione nel quartiere Opéra : 20 feriti - almeno due gravissimi : L?esplosione ha fatto tremare il nono arrondissement di Parigi verso le nove di questa mattina. Fumo, fiamme e macerie nella rue de Trevise a due passi dalle Galeries Lafayette, dietro al...

Parigi - esplosione zona opera - feriti : ANSA, - Parigi, 12 GEN - Una fortissima esplosione ha scosso pochi minuti fa a Parigi l'intero quartiere dell'opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro ...

Parigi - forte esplosione nel quartiere dell'Opera : diversi feriti - Polizia : una fuga di gas : Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi , nel quartiere dell'Opera, in una boulangerie , panificio, nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Il palazzo dove ha sede ...

Esplosione in centro a Parigi - feriti : 10.05 Esplosione in rue de Trévise, nel 9° arrondissement, a Parigi, con diverse persone rimaste ferite e forse anche una vittima. Per la polizia una fuga di gas sarebbe all'origine della deflagrazione e del successivo incendio che ha distrutto il pianterreno del palazzo nel cuore della capitale francese, in allerta per la nuova manifestazione dei Gilet Gialli. Le autorità hanno chiesto di evitare la zona per permettere il passaggio dei ...

Parigi - forte esplosione nel quartiere dell'Opera : diversi feriti - Polizia : forse una fuga di gas : Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi, nel quartiere dell'Opera. Sembra che la deflagrazione sia avvenuta in una boulangerie , panificio, nella rue de Trevise, non lontano dal teatro ...