Arriva Saranno Isolani 2019 : 10 aspiranti Naufraghi per un solo posto all'Isola : Due prove al giorno e quattro biglietti per l'Honduras. Tutto quello che c'è da sapere sul programma che precede l''Isola...

Crotone - 51 Naufraghi curdi salvati dagli abitanti e dal sindaco : Fake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiFake news, le ultime bufale sui migrantiQuando hanno sentito le urla provenire dal mare, i cittadini di Melissa, vicino a Crotone, non hanno esitato. Insieme al sindaco hanno organizzato una squadra di soccorso per mettere in salvo i 51 migranti diretti verso la costa calabrese con una ...

Il Paese in cui il Presidente del Consiglio si deve scusare per aver salvato 10 Naufraghi : L'assurdo video con il quale il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è praticamente scusato di aver accettato di trasferire in Italia circa 10 migranti salvati dalle navi Sea Watch 3 e Sea Eye è il simbolo del momento che stiamo vivendo, in cui la politica continua a legittimare l'idea che dimostrarsi umani e solidali sia una vergogna.Continua a leggere

Crotone - mentre i Naufraghi chiedevano aiuto gli scafisti erano andati in hotel : arrestati : Approfittando del buio, dopo aver fatto arenare l'imbarcazione carica di migranti, hanno lasciato i passeggeri al loro destino e si sono dileguati presentandosi in un albergo vicino dove hanno cercato di farsi passare per nutristi con tanto di trolley al seguito . Smascherati, sono stati arrestati dai carabinieri.Continua a leggere

Isola dei Famosi - Rocco Siffredi opinionista : svelati i nomi dei 18 Naufraghi : Ultime news Isola dei Famosi cast: i nomi dei 18 naufraghi Manca poco all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo 24 gennaio. Blogo ha svelato in anteprima i nomi dei 18 concorrenti che diventeranno naufraghi in Honduras. Alcuni nomi sono […] L'articolo Isola dei Famosi, Rocco Siffredi opinionista: svelati i nomi dei 18 ...

Isola dei Famosi 2019 - pronto il cast di Naufraghi. Bossari sarà l'inviato : Manca poco all'inizio della nuova edizione dell' Isola dei Famosi 2019 e il 24 gennaio Alessia Marcuzzi sarà al timone per la quinta volta del reality di Canale5, che Leggo.it seguirà in diretta. La ...

Isola dei Famosi 2019 - la riminese Giorgia Venturini tra gli aspiranti Naufraghi : Saranno Isolani . Il reality, che andrà in onda su Italia Uno , con alcune pillole quotidiane, e on line, darà la possibilità a quattro concorrenti di volare in Honduras e partecipare alla prima ...

E ai "Naufraghi" italiani di Amatrice resta solo la solidarietà di serie B : È la cronaca miserabile di questi giorni, è il buio che non appartiene soltanto alle notti in mare o sotto una tenda al gelo, è la differenza di emozioni, è la serie A e la serie B delle commozioni, ...

Isola dei Famosi news cast : svelati altri 3 probabili Naufraghi : cast Isola dei Famosi 2019: tre nuovi naufraghi in arrivo A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, non è ancora chiuso il cast dell’Isola dei Famosi 2019. In questi giorni si stanno ultimando le trattative con alcuni personaggi più o meno noti. In particolare sono ancora da concludere gli accordi con tre Vip. Stiamo parlando […] L'articolo Isola dei Famosi news cast: svelati altri 3 probabili naufraghi proviene da ...

Isola dei Famosi al via il 24 gennaio - tra i Naufraghi in Honduras anche Brosio : Manca davvero poco all'inizio della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, prevista per 24 gennaio in prima serata su canale 5. Alla conduzione confermata Alessia Marcuzzi, mentre grande mistero sino ad ora sui nomi del cast e dell'inviato in Honduras. Secondo quanto pubblicato da Spy, a ricoprire il ruolo di inviato dovrebbe esserci Daniele Bossari, mentre tra i naufraghi spiccano i nomi di Paolo Brosio, Alvin e Jeremias ...

